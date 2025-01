Weinheim – Was für echte Metropolitaner

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert sich im Rahmen der Heimattage bis

21. Mai im Weinheimer Museum

Sie ist ein Herzstück der Metropolregion Rhein-Neckar, denn die Stadt

Weinheim liegt nahe der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen, fast

sogar direkt darauf. Und sie ist ein Scharnier zwischen dem Ballungsraum der Großstädte

an Rhein und Neckar und dem ländlich geprägten Odenwald. Da liegt es nahe, dass sich

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just mit einem Augenzwinkern als „überzeugter

Metropolianer“ bezeichnet. So wie am Donnerstagabend bei der Eröffnung der Ausstellung

„Stadt.Land.Heimat“, die im Museum am Amtshausplatz eröffnet worden ist.

OB Just und Verbandspräsident Ralph Schlusche begrüßten im altehrwürdigen

Deutschordenshaus die Gäste der Eröffnung; die Ausstellung ist jetzt bis zum 21. Mai zu

sehen. Sie zeigt mehrere Schautafeln in der Art von Landkarten und Zeitstrahlen sowie

etliche Fotos, angeordnet nach drei Themenbereichen: fortschrittlich, engagiert und

lebenswert, ergänzt um einen geschichtlichen Abriss „Von der Kurpfalz zu Rhein-Neckar“.

Besonders eindruckvoll: Die Reihe bahnbrechender Erfindungen, die hier ihren Anfang

nahmen: Vom Laufrad über das Auto bis hin zur speziellen Farbe für Blue Jeans und den

Zollstock.



Die Metropolregion, darauf verwiesen Just und Schlusche, feiert in diesem Jahr ihr 20-

jähriges Bestehen; im Jahr 2005 unterzeichneten die damaligen Ministerpräsidenten der

Bundesländer Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen den entscheiden

Staatsvertrag. Just und Schusche waren seinerzeit bereits politisch aktiv: Der heutige OB

als Kämmerer der Gemeinde Rauenberg, Ralph Schlusche als Erster Landesbeamter des

Landkreises Karlsruhe.

„Wenn die Metropolregion damals nicht gegründet worden wäre, man müsste sie

erfinden“, beschrieb Manuel Just die Erfolgsgeschichte der Organisation. Schlusche und

er betonten die Innovationskraft der Region durch Forschung, Wissenschaft und eine

starke Wirtschaft. Just verwies auch auf zahlreiche hochklassige Sportevents und auf die

hohe Lebensqualität, Schlusche ging besonders auf das weit verbreitete ehrenamtliche

Engagement der Region ein. „Die Metropolregion ist ein funktionierender Raum mit

einheitlichen historischen Wurzeln für rund 2,4 Millionen Menschen“, beschrieb er und

betonte: „Landesgrenzen spielen dabei keine Rolle mehr.“ Und nicht unwichtig: „25

Prozent der deutschen Weinbaufläche liegt in der Metropolregion Rhein-Neckar.“



Mit der Ausstellung „Stadt.Land.Heimat“, die – mit Unterbrechungen – seit fünf Jahren

durch die Region tourt, schließe man einen Kreis, denn der erste Termin lag in Sinsheim in

dem Jahr, als dort auch schon Heimattage stattfinden sollten (was wegen Corona dann

aber nicht geklappt hat). Jetzt bilde die Schau in Weinheim einen Schluss- und

Höhepunkt. Wie OB Just gleich erkannte: „Das Beste kommt zum Schluss.“

Die Ausstellung im Museum im ersten Obergeschoss ist nicht barrierefrei zugänglich. Der

Eintritt ist kostenlos. Die Ausstellung ist bis 21. Mai 2025 zu sehen zu den üblichen

Öffnungszeiten Dienstag bis Donnerstag, Samstag 14 Uhr bis 17 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis

17 Uhr.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

