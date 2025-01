Weinheim – Von der Kunst des Lebens

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Oberbürgermeister Manuel Just würdigt beim Mittagstisch das große

ehrenamtliche Engagement

Er wurde begrüßt wie ein Kumpel. Als Weinheims Oberbürgermeister Manuel

Just am Donnerstag den Weinheimer Mittagstisch besuchte, der gerade in der Stadtkirche

der Johannis-Gemeinde stattfindet, war er gleich von Menschen umgeben.

Ein Mann mit Ferrari-Mütze fachsimpelte mit dem Rathauschef über die aktuellen Motorsport-Ereignisse,

ein schon lange in Weinheim lebender Spanier brachte sich in Erinnerung, um bald wieder

ein Sommertagssymbol zu bekommen (er sammelt sie seit vielen Jahren). Und ein Dritter,

der ein Kanada-Kenner ist, schlug dem OB vor, bei der Anbahnung einer

Städtepartnerschaft mit Toronto behilflich sein zu können. „Wir kommen darauf zurück“,

schmunzelte Manuel Just, der schon traditionsgemäß dem Weinheimer Mittagstisch einen

Besuch abstattete, an seiner Seite Dana Scheil, die Leiterin des Amtes für Soziales,

Jugend, Familie und Senioren.

Seit rund 30 Jahren bieten bei diesem bereits preisgekrönten Projekt die

Kirchengemeinden im Wechsel ausgangs des Winter für Obdachlose eine warme

Mahlzeit, verbunden mit Zuwendung und guten Worten. Die Johannisgemeinde hatte im

Gemeindehaus neben der Kirche sogar einen Kleiderflohmarkt aufgebaut, die Frauen und

Männer nahmen sich nach dem Essen gerne eine wärmende Kleidung mit – denn einige

von ihnen hatten tatsächlich eine Nacht unter freiem Himmel vor sich.

OB Just bedankte sich bei den rund 20 Helferinnen und Helfern der Johannisgemeinde

und der Gemeinde an der Peterskirche, die gemeinsam die dritte Woche des diesjährigen

Mittagstischs meistern. Bärbel Szallies von der Peterskirche und Gemeindediakonin

Monika Preiss von der Johannisgemeinde konnten auf eine ganze Brigade guter Köche

und Köchinnen zurückgreifen. Auch Gertrud Oswald von der Katholischen St.

Mariengemeinde, eine der Begründerinnen des Mittagstischs, war aus der Weststadt in die

Stadtkirche gekommen, um den engagierten Mitstreitern zu danken.



Interessiert machten OB Just und Dana Scheil auch die Bekanntschaft von Anna Romano,

die sich als Frau, die von Armut betroffen ist, der Kunst widmet und zum Mittagstisch eine

kleine Ausstellung mit Malerei und Kunstobjekten beigesteuert hat.

Täglich rund 60 bedürftige Menschen besuchen den Weinheimer Mittagstisch, der fünf

Wochen lang ein kostenloses Mittagessen anbietet, dessen Zutaten aus der

Stadtgesellschaft und von Firmen gespendet wird. Jedes Jahr besucht auch der

Oberbürgermeister den Mittagstisch, um seine Wertschätzung gegenüber den Gästen und

den ehrenamtlichen Helfern auszudrücken.

Quelle: Stadt Heppenheim

