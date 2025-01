Weinheim – Ausschuss stimmt für neuen Kanal in Oberflockenbach

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim kümmert sich um die Infrastruktur in den Ortsteilen: Der Ausschuss für Technik- Umwelt und Stadtentwicklung hat am Mittwochabend einstimmig dem Gemeinderat für seine öffentliche Sitzung am 5. Februar empfohlen, für den bevorstehenden nächsten Bauabschnitt der Kanal- und Straßensanierung in Oberflockenbach die nötigen Aufträge zu vergeben.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und das Tiefbauamt der Stadt Weinheim planen die Kanalauswechselung und den Straßenneubau zwischen Bildstockweg und Götzstraße und Teilen der Götzstraße. Die Baumaßnahme beginnt an der Kreuzung Bildstockweg und endet weiter westlich etwa 100 Meter nach der Kreuzung Götzstraße. Die Arbeiten werden in mehreren Bauphasen ausgeführt, um den Verkehr weitestgehend ohne Vollsperrung zu gewährleisten. Es ist ein Ausführungszeitraum von März 2025 bis

September 2026 geplant. Der Gemeinderat soll den Auftrag hierfür am kommenden Mittwoch an die Firma Reif Bauunternehmung GmbH & Co. in Rastatt mit einer Angebotssumme in Höhe von rund 2.2 Millionen Euro brutto vergeben.

Quelle: Stadt Weinheim