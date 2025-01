Weinheim – A659 – Raser verursacht Unfall mit 180 km/h

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 20-Jähriger war am Mittwoch in einem BMW mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB 659 von Viernheim in Richtung Weinheim unterwegs. Trotz eines Tempolimits in diesem Bereich von 80 km/h und nasser Fahrbahn fuhr der junge Mann mit gut 180 km/h auf dem linken Fahrstreifen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der BWM-Fahrer um kurz vor 7 Uhr ein Auto rechts überholen, das vor ihm auf die linke Spur gewechselt war. Dabei verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es prallte zunächst links gegen ein Betonrückhaltesystem und danach auf das Heck eines Kleintransporters. Durch den Zusammenprall verletzten sich beide Fahrer leicht. Der 20-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl am BWM als auch am Kleintransporter entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 70.000 Euro. Bis kurz nach 9 Uhr musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt bleiben. Der junge Autofahrer muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, was auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim