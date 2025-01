Viernheim – Generationswechsel in Viernheimer Traditionsapotheke – Otto Weitzel Apotheke unter neuer Leitung

Viernheim / metropolregion Rhein-neckar – Am vergangenen Montag, den 27. Januar, wurde in der Viernheimer Fußgängerzone ein bedeutender Schritt in die Zukunft eingeleitet: Die älteste Apotheke der Stadt, die Otto Weitzel Apotheke, hat einen Generationswechsel vollzogen. Nach vielen Jahren erfolgreicher Leitung hat Andreas Meyer die Apotheke an Beata und Szymon Kielar übergeben. Mit dieser Übergabe bleibt die traditionsreiche Apotheke in der Rathausstraße 34 ein fester Bestandteil des Viernheimer Stadtbildes und eine wichtige Anlaufstelle für die Gesundheitsversorgung. Zahlreiche Gäste, darunter der Erste Stadtrat Jörg Scheidel sowie Alexander Schwarz und Claus Bunte von der städtischen Wirtschaftsförderung, nahmen an der Übergabeveranstaltung teil.

Erster Stadtrat Jörg Scheidel würdigte die Bedeutung der Apotheke für die Stadt und die Kontinuität, die durch den Generationenwechsel gewährleistet wird: „Die Otto Weitzel Apotheke ist nicht nur die älteste Apotheke Viernheims, sondern auch ein Symbol für Verlässlichkeit und Kompetenz. Mit dieser Übergabe ist der Fortbestand eines zentralen Gesundheitsdienstleisters in unserer Innenstadt gesichert.“ Besonders hob Alexander Schwarz hervor, dass Andreas Meyer der Apotheke treu bleibt und weiterhin im Tagesgeschäft mitarbeitet: „Bei den Kunden kommt es gut an, dass Herr Meyer seine Erfahrung weiterhin einbringt. Zu gelungener Gesundheitsfürsorge gehört Vertrauen gepaart mit Fachwissen und Kompetenz.“

Für Andreas Meyer ist der Schritt ein persönlicher Erfolg: „Die Übergabe meiner Apotheke an Beata und Szymon Kielar ist ein wahrer Glücksfall. Sie sind die perfekten Nachfolger, um die Werte und die Tradition dieses Hauses fortzuführen.“ Die neuen Inhaber zeigten sich überwältigt von der herzlichen Aufnahme in Viernheim: „Es ist uns eine Ehre, diese traditionsreiche Apotheke in die Zukunft zu führen. Mit neuen Ideen und einem hohen Anspruch an Service und Beratung möchten wir das Vertrauen unserer Kunden stärken und die Erfolgsgeschichte der Otto Weitzel Apotheke fortsetzen.“

Mit frischen Ideen und dem Vertrauen der Kundschaft blickt die Otto Weitzel Apotheke optimistisch in die Zukunft. Die zentrale Lage in der Fußgängerzone und das bewährte Konzept aus Tradition und Innovation machen sie weiterhin zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Viernheimer Innenstadt. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Apotheke unter www.apothekeottoweitzel-app.de zu finden.

Quelle/Foto: Magistrat der Stadt Viernheim