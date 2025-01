Südliche Weinstrasse / Germersheim – Fahrplananpassungen auf mehreren Buslinien für neues Schulhalbjahr

Südliche Weinstrasse / Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Neues Schulhalbjahr: Fahrplananpassungen auf mehreren Buslinien – Landkreis

SÜW: Ruftaxi um Bad Bergzabern wird ausgeweitet – Landkreis Germersheim:

Taktlückenschließungen/Erweiterung Samstagsverkehr in Kandel

Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres werden mehrere Buslinien sowie eine Ruftaxi-Linie in der

Südpfalz angepasst. Darüber informieren die zuständigen Kreisverwaltungen Südliche Weinstraße und

Germersheim gemeinsam. Die Änderungen treten am 3. Februar in Kraft. Die neuen Abfahrts- und

Ankunftszeiten werden in Kürze über die Fahrplanauskunft unter www.vrn.de oder in der myVRN-App

abrufbar sein.

„Die aktuellen Anpassungen verbessern nicht nur die klimafreundlichen Mobilitätsangebote in der

Südpfalz, sondern verringern auch den CO2-Ausstoß und sind deshalb besonders nachhaltig“, erklären

die Landräte Dietmar Seefeldt und Martin Brandl. Seefeldt betont bezüglich der Anpassungen im Kreis

SÜW: „Durch umsichtige Veränderungen im Fahrplan wird der Landkreis Südliche Weinstraße trotz

Ausbau des Verkehrsnetzes jährlich rund 200.000 Euro einsparen können. Wir reduzieren bisher wenig

genutzte Fahrten und nutzen die ÖPNV-Ressourcen effizienter. Die eingesparten Mittel sollen künftig in

den weiteren Ausbau des ÖPNV investiert werden.“ Martin Brandl hebt hervor: „Im Kreis Germersheim

können wir durch die freigewordenen Kapazitäten beim Verkehrsunternehmen weitere Verbesserungen

realisieren. Durch zielorientierte Fahrplananpassungen und Umorganisation einiger Linienwege wird

das Bestandsangebot im ÖPNV stetig effektiv weiterentwickelt.“

Die umfangreichste Änderung in beiden Landkreisen betrifft die Linie 544, (Landau – Klingenmünster)

– Bad Bergzabern – Oberhausen – Dierbach – Niederotterbach – Steinfeld – Schweighofen) und

Linie 547, Kandel – Minfeld – Freckenfeld – Schaidt – Vollmersweiler – Niederotterbach –

(Schweighofen) – (Bad Bergzabern). Aufgrund schwacher Nachfrage wird die Linie 547 zwischen

Niederotterbach und Bad Bergzabern größtenteils eingestellt und verkehrt zukünftig nur noch zwischen

Kandel und Niederotterbach. Ausgenommen sind vereinzelte Fahrten sowie die Zeiten des

Schülerverkehrs. Die Linie 544 übernimmt damit die Anbindung der entfallenden Ortschaften, sodass

die Verbindung Kandel – Bad Bergzabern weiterhin durch den Umstieg in Niederotterbach angeboten

wird. Da die Linie 544 in Bad Bergzabern mit der Linie 540 verknüpft ist, können Fahrgäste ohne

Umstieg zum Beispiel von Niederotterbach nach Klingenmünster fahren, wo auch der Anschluss an die

Linie 531 in Richtung Annweiler besteht.

Auf der Verbindung Kandel – Niederotterbach konnten durch Umorganisation mehrere Taktlücken

gefüllt und zusätzliche Fahrten angeboten werden. Einige Fahrten werden sogar um die Ortsgemeinden

Steinfeld, Kapsweyer und Schweighofen verlängert, sodass nun auch hier attraktive

Umstiegsmöglichkeiten auf den/vom Regionalexpress in Kandel von/nach Karlsruhe sowie eine

umsteigefreie Verbindung an das Daimler Werk in Wörth bestehen.

Zudem ist der bisher nur auf einigen Fahrten bestehende „Ringverkehr“ zwischen Kandel und

Niederotterbach nun auf alle Werktage ausgeweitet worden. Jede Fahrtrichtung wird ab 3. Februar

stündlich über einen einheitlichen Linienweg bedient. Zur geraden Stunde verkehren die Busse ab

Kandel über „Schaidt, Alter Bahnhof“ nach Niederotterbach und weiter über Vollmersweiler nach

Kandel. Zur ungeraden Stunde führt der Weg ab Kandel andersherum über Vollmersweiler nach

Niederotterbach und weiter über „Schaidt, Alter Bahnhof“ zurück nach Kandel. Durch diese Anpassung

der Linienwege der Buslinie 547 erhalten der westliche Bereich von Schaidt sowie der Steinfelder

Ortsteil „Bahnhof Schaidt“ eine stündliche ÖPNV-Anbindung. Bisher bestand hier nur eine Anbindung im

Schülerverkehr. Auch der seit Juni 2023 bestehende Samstagsverkehr zwischen Kandel und

Niederotterbach wurde durch freigewordene Kapazitäten abends um zwei weitere Fahrten erweitert.

Sonstige Fahrplananpassungen im Landkreis Südliche Weinstraße:

Ruftaxi-Linie 5946, Hergersweiler – Bad Bergzabern – Blankenborn – Böllenborn – Reisdorf: Das

bisher nur an Ferientagen verkehrende Ruftaxi verkehrt nun auch an Schultagen und wird um einige

Haltestellen in Bad Bergzabern sowie um die Ortsgemeinde Hergersweiler ergänzt. Dadurch ergeben

sich insbesondere für Blankenborn und Böllenborn zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten.

Linie 540, (Schweighofen) – Bad Bergzabern – Klingenmünster – Billigheim – Ingenheim –

Rohrbach – Landau: Die Fahrt, die bisher um 5.12 Uhr vom Hauptbahnhof Landau Richtung Bad

Bergzabern startete, verkehrt nun zehn Minuten früher, um 5.02 Uhr. Die Fahrt, die bisher um 4.50 Uhr

ab dem Bahnhof Bad Bergzabern nach Landau losfuhr, startet nun fünf Minuten früher, um 4.45 Uhr.

Somit können Fahrgäste in Landau zusätzliche Anschlüsse erreichen.

Linie 543, (Landau) – Bad Bergzabern – Dörrenbach – Oberotterbach – Rechtenbach –

Schweigen – Wissembourg: Die Haltestelle „Bad Bergzabern, Rötzweg“ wird circa 150 Meter weiter

südlich an die Einmündung Weißenburgerstraße verlegt und in „Bad Bergzabern, Weißenburger Straße“

umbenannt, um eine bessere Anbindung der Edith-Stein-Klinik sowie des Wohngebiets südöstlich der

Weinstraße zu erreichen.

Gemeinsame Linie 546, Böllenborn – Blankenborn – Bad Bergzabern – Kapellen – Oberhausen –

Hergersweiler – Winden – Rohrbach: Die Fahrt um 15.43 Uhr ab Böllenborn verkehrt nun direkt zum

Bahnhof Bad Bergzabern und umsteigefrei weiter über Winden bis nach Rohrbach. In Winden dient sie

nun als Abbringer der beiden Regionalexpresszügen aus Neustadt sowie Karlsruhe. Gleichzeitig bringt

sie Fahrgäste auf die Regionalbahn um 15.54 Uhr in Richtung Karlsruhe.

Sonstige Fahrplananpassungen im Landkreis Germersheim:

Linie 548, Kandel – Erlenbach – Hayna – Hatzenbühl – Rheinzabern – Neupotz – Leimersheim

Kuhardt ( – Rheinzabern): Hier wird ab 3. Februar eine weitere Fahrplanlücke im Schulverkehr

geschlossen. Ab „Rheinzabern, Bahnhof“ besteht nun eine Rückfahrt-Verbindung nach Ende der achten

Schulstunde für Schülerinnen und Schüler der IGS Rheinzabern aus Neupotz, Leimersheim und

Kuhardt. Möglich wird dies, in dem die vorherige Bestandsfahrt ab „Rheinzabern, Schulzentrum“

Richtung Kandel um 14.28 Uhr mit dreiminütigem Umstieg am Bahnhof genutzt wird. Mit der neuen

Folgefahrt von Kuhardt, Ortsmitte nach „Rheinzabern, Bahnhof“ wurde eine weitere Verbindung auf

dieser Strecke geschaffen. Da sich die Ankunftszeiten beider Busse am Bahnhof Rheinzabern nach den

Ankunftszeiten der S-Bahnen aus Karlsruhe und Mannheim richten, ist diese auch für andere Fahrgäste

des ÖPNV in Richtung der östlichen Rheinauen-Dörfer nutzbar.

Linie 549, Kandel – Büchelberg – Scheibenhardt – Neulauterburg – Berg – Neuburg – Hagenbach

– Wörth: Auf dieser Linie konnte eine neue Fahrt morgens an Ferientagen ab Kandel eingerichtet

werden. Außerdem wurden einige Linienwege netzeffizienter angepasst.

Linie 593, Wörth – Kandel – Steinweiler – Rohrbach: Die morgendliche Fahrt ab „Kandel, Bahnhof“

über Krankenhaus, Wasserturm, Nansenstraße direkt weiter nach Wörth beginnt nun früher und startet

schon um 7.18 Uhr.

Linie 598, Wörth – Jockgrim – Rheinzabern – Rülzheim – Hördt: Mit einer neuen Spätfahrt haben

Schichtarbeitende im Industriegebiet „Wörth, Oberwald“ nun eine Anbindung ab „Rheinzabern, Bahnhof“

über Jockgrim und nach kurzer Wartezeit mit der bestehenden Folge-Spätfahrt der Linie 549 einen

Anschluss via Daimler über „Wörth, Bahnhof“ weiter nach Neulauterburg.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße / Kreisverwaltung Germersheim.