Speyer – Veranstaltungen der Volkshochschule Speyer im Februar

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Volkshochschule Speyer wartet auch im Februar mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms vor.

Lust auf einen Naturgarten?

Die Volkshochschule lädt am Dienstag, 11. Februar 2025, um 19 Uhr, in den Vortragssaal der Villa Ecarius zu Christiane Hilsendegens Vortrag „Gärten im Wandel“ ein. Jeder spricht von Artenvielfalt und Insektensterben, viele wollen etwas dagegen tun. Aber wie? Im Vortrag von Christiane Hilsendegen erhalten Sie Anregungen und leicht umsetzbare Tipps, um vor allem der Pflanzen- und Tierwelt, aber auch den Gartenbesitzer*innen eine Naturoase im eigenen Garten zu schaffen. Zahlreiche Fotos von Wildpflanzen und Tieren aus dem Garten der Hobby-Fotografin zeigen, was ein Privatgarten so alles an Natur bieten kann. An eindrucksvollen Beispielen erklärt sie, warum das Aufhängen von Nistmöglichkeiten oder das Pflanzen von Sommerflieder nicht ausreichen können. Wie man den eigenen Garten mit einheimischen Wildpflanzen und besonderen Strukturen aufwertet, vermittelt ihr Baukastenprinzip. Jeder kann so die zu seinem Garten passenden Bausteine umsetzen. Wichtige Regeln und Tipps zur Zeitersparnis bei der Gartenpflege machen Mut und viel Lust auf einen Naturgarten.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem BUND, Ortsgruppe Speyer, der Stadtbibliothek/Saatgutbibliothek im Rahmen der Bieneninitiative.

Training für den grünen Daumen

Die Volkshochschule lädt am Montag, 17. Februar 2025, um 19 Uhr, in den Vortragssaal der Villa Ecarius zu einer Kooperationsveranstaltung der Forschungswerkstatt Natur-Kunst Technik e.V. und der Stadtbibliothek/Saatbibliothek Speyer im Rahmen der Bieneninitiative ein. Gärtnermeister Andreas Kirschenlohr lotst in seinem Vortrag Staudenvermehrung mit Stecklingen und Ansaaten durch das gärtnerische Begriffsdickicht von Kalt- und Warmkeimern, Dunkel- und Lichtkeimern, Vorziehen, Verziehen, Pikieren, Auslichten … Ein theoretisches Training für den grünen Daumen mit praktischen Vorführungen.

Schmiede Dein eigenes Messer!

Am Dienstag, 25. Februar 2025, um 18.30 Uhr, findet in der Lehrwerkstatt Metall der Berufsbildenden Schule Speyer (BBS) der Besprechungsabend für alle statt, die am Wochenende 1. März und 2. März 2025 mit Peter René Balles ihr eigenes Messer schmieden wollen. Voraussetzung, um an dem Messer-Schmiedekurs der Volkshochschule teilzunehmen sind eine gute körperliche Konstitution und handwerkliches Geschick. Eine detaillierte Kursablaufbeschreibung findet sich unter www.vhs-speyer.de , Kurs 21052. Die Plätze sind begrenzt und eine frühzeitige Anmeldung ist erforderlich. Das komplette vhs-Programm kann unter www.vhs-speyer.de/programm abgerufen werden. Bei Fragen sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-1360 und per E-Mail an vhs@stadt-speyer.de erreichbar.

Quelle. Stadt Speyer