Speyer – Kinder- und Jugendtheater zeigt Theaterstücke „Das Traumfresserchen“, „Lucie segelt davon“ und „Das Geheimnis der Maultasche“

Speyer – An den kommenden Sonntagen zeigt das Kinder- und Jugendtheater Speyer jeweils um 15:00 Uhr die Theaterstücke „Das Traumfresserchen“ nach einer Geschichte von Michael Ende sowie „Lucie segelt davon“ und „Das Geheimnis der Maultasche“.

DAS TRAUMFRESSERCHEN

Familienvorstellung

Sonntag, 09. Februar, 15h

Im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, 67346 Speyer

Ein Gute Nacht Theater für alle Schlafmützen ab 3 Jahren

Nach einer Geschichte von Michael Ende

Im Schlummerland ist es am wichtigsten, gut zu schlafen. Ausgerechnet das kann aber Prinzessin Schlafittchen nicht. Sie schläft gar nicht erst ein – weil sie Angst vor bösen Träumen hat. Alle sind in großer Sorge, doch niemand im ganzen Land kann ihr helfen. So beschließt ihr Vater, der König, allein in die Welt hinauszugehen, um Hilfe zu finden. Als er schon fast aufgeben will, trifft er schließlich das Traumfresserchen. Was es mit diesem wundersamen Wesen auf sich hat und wie es Prinzessin Schlafittchen helfen kann, erfahrt ihr im Theater.

Es spielt: Christof Heiner, Regie: Matthias Folz

Eine Produktion des Kinder- und Jugendtheaters Speyer

Preiskategorie 2

Erwachsene 12 € / ermäßigt 9 €

DAS GEHEIMNIS DER MAULTASCHE

Familienvorstellung

Sonntag, 23. Februar, 15h

Im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, 67346 Speyer

Theaterstück für Kinder ab 6 Jahren von Michael Miensopust.

Viele Kinder haben sie als Leibgericht: die Maultasche. Mit der legendären Erfindung dieses schwäbischsten Gerichts begeben wir uns in eine ferne Zeit und hinter dicke und düstere Klostermauern. Olli macht mit seiner Klasse einen Ausflug ins Kloster Maulbronn. Er bleibt bei der Führung durchs Kloster zurück und wird in einem Saal eingeschlossen. Keiner hört sein Rufen, es wird Abend und Nacht, dunkel und kalt – Olli schläft ein; und macht eine Reise in die Vergangenheit, auf der er im mittelalterlichen Kloster geheimnisvollen Vorgängen auf die Spur kommt. Kleine und große Zuschauer werden damit in eine vergangene Zeit entführt, in die ganz eigene Welt des Mittelalters.

„Ich wachte auf, weil ich ein Geräusch hörte. Ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber ich hörte es ganz genau. Ah, ein Schließgeräusch. Na endlich, sie hatten mich entdeckt! Die Tür öffnete sich und – ein Mönch kam herein. Er war klein und bucklig…“

Es spielt: Götz Valter, Regie: Matthias Folz

Eine Produktion des Kinder- und Jugendtheaters Speyer

Preiskategorie 2

Erwachsene 12 € / ermäßigt 9 €

LUCIE SEGELT DAVON

Familienvorstellung

Sonntag, 16. Februar, 15h

Im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, 67346 Speyer

Eine traumhafte Reise für Theateranfänger ab 3 Jahren von Tim Sandweg.

Dieses Jahr kann Lucie nicht in die Ferien fahren, denn für Herrn Walross ist das viel zu anstrengend. Lucie ist enttäuscht und auch ein bisschen wütend: alle Freunde sind ans Meer gefahren, nur sie nicht. Es lohnt sich überhaupt nicht aufzustehen, denn draußen regnet es seit einer Woche. Doch dann geht Lucie allein auf Reisen – auf eine Fantasiereise!

Eine Seefahrt, die ist lustig, doch sie kann auch ganz schön gefährlich werden. Nur gut, dass Lucie schon ihr Seepferdchen-Abzeichen hat. Aus Alltagsgegenständen entwickeln sich Abenteuergeschichten – und schließlich geht sogar Herr Walross mit auf Reisen.

Es spielt: Véronique Weber, Regie: Matthias Folz

Eine Produktion des Kinder- und Jugendtheaters Speyer

Preiskategorie 2

Erwachsene 12 € / ermäßigt 9 €

Weitere Informationen finden Sie unter www.theater-speyer.de, Tel.: 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de.

Quelle/Foto: Kinder- und Jugendtheater Speyer e.V., Das Bild zeigt eine Szene aus “Lucia segelt davon”