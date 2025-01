Speyer – Erstes Halbjahresprogramm 2025 der Jugendförderung Speyer online

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Das erste Halbjahresprogramm 2025 der Jugendförderung Speyer ist ab sofort online und bietet Kindern und Jugendlichen zahlreiche spannende und abwechslungsreiche Angebote.

Das Kinderbüro hat auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Neben den Osterferien in der Walderholung stehen Workshops zu Themen wie Kochen, Basteln und Zirkus auf dem Plan.

Für Jugendliche beginnt das Jahr mit einem Höhepunkt: Die Popfastnacht am 2. März 2025 in der Halle 101 verspricht ein unvergessliches Event. Darüber hinaus können sich die Jugendlichen auf eine Reihe weiterer Veranstaltungen freuen, darunter Ausflüge in die Trampolinhalle, Gleamgolf, Late Night Skate sowie regelmäßige Zockerabende und Zockernächte. Das große Familienfest „Voll was los“ auf dem Berliner Platz stellt zudem ein weiteres Highlight dar. In den Stadtteilen wird außerdem wieder das Jufömobil unterwegs sein, um die Angebote der Jugendförderung direkt zu den jungen Menschen zu bringen.

Auch der Jugendstadtrat hat spannende Aktionen im Programm, wie einen Filmabend und eine Jugendparty im Fifty’s.

Alle Veranstaltungen und Angebote sind auf der Website der Jugendförderung unter www.jufö.de abrufbar. Dort können Interessierte das gesamte Halbjahresprogramm herunterladen und sich über die jeweiligen Angebote in den Bereichen Kinder, Jugendliche, Jugendstadtrat und Familien informieren.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

