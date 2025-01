Sicherheitslage in Ludwigshafen – REAKTIONEN: Viele Bürger widersprechen Darstellung der Polizei und Stadtspitze deutlich und fordern weitere Massnahmen gegen die Kriminalität

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (rbe) Im Nachgang auf unseren Beitrag über die aktuelle Sicherheitslage in Ludwigshafen vom 26.1., hat sich in der Bevölkerung eine rege Diskussion zum Thema entwickelt. In unserer Lesercommunity ist eine heftige Diskussion entbrannt, inwiefern sich die Sicherheitslage darstellt.

In dieser Diskussion hat sich herauskristallisiert, dass sich vorallem die Darstellung der Polizei, die Lage sei sicher und die Kriminalität habe sich verringert, nicht mit dem subjektiven Eindruck vieler Ludwigshafener und Ludwigshafenerinnen sowie Besuchern Ludwigshafens deckt. Zudem wurden auch die Ausführungen der Stadtverwaltung bezüglich umgesetzter Massnahmen hinterfragt. Die Stadtspitze hatte in Ihrer Stellungnahme eingeräumt, dass es Probleme bezüglich diverser aktueller Geschehen gebe. In ihrer Stellungnahme wurde dabei über einige vorhandene Präventionsmassnahmen geschrieben und gleichzeitig die klammen Geldmittel der Stadt betont, die Einschränkungen in allen Bereichen mit sich brächten. Darüberhinaus wurden jedoch keine konkreten zusätzlichen Pläne für die Veränderung der Situation dargelegt, lediglich dass man gemeinsame Anstrengungen benötige.

Im folgenden finden Sie eine repräsentative Auswahl an Kommentaren und Meinungen, die User über unsere Social Media Kanäle zu diesem Thema geäussert haben. Hierin skizzieren diese zum einen ihren Eindruck der Situation, fordern konkrete Massnahmen seitens der Sicherheitsbehörden und Verwaltung der Stadt, eine drastische Verbesserung der Kriminalitätsprävention und Polizeipräsenz und geben auch selbst Anregungen zu Massnahmen. Auch zeigen sich in den Kommentaren viele Gefühle von Resignation, Verzweiflung und Unwohlsein, da man sich von Stadtführung und dem Staat ignoriert und im Stich gelassen fühlt. (Namen aus Datenschutzgründen gekürzt):

Manuel M. M.

Die Polizei berichtet, dass die Stadt sicher sei, doch die Bürger empfinden etwas anderes: Angst und Unsicherheit prägen ihren Alltag. Dieser Widerspruch erinnert an George Orwells Worte: „Die Partei sagte, man solle den Beweisen seiner Augen und Ohren nicht trauen. Das war ihr letzter, wichtigster Befehl.“ Wenn die gefühlte Realität der Menschen nicht mehr zählt, sondern nur noch offizielle Berichte, stellt sich die Frage, wem diese Berichte wirklich dienen. Sicherheit muss spürbar sein – nicht nur auf dem Papier.

Daniel H.

Boah…. bin hier groß geworden, so schlimm hatten wir es noch nie! Selbst die Punks in den 90er waren harmlos! Die haben wenigstens anständig nach ner rostigen Mark gefragt!

Christian G.

Kameras an mindestens all den genannten Orten. Und zwar richtige Kameras, nicht diese Teile die Bilder machen als hätte man mit einem Toaster gefilmt. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch keine Angst vor Kameras an öffentlichen Plätzen!

Sascha N.

Eigentlich macht es einen fassungslos.

Totales Versagen des Landes und der Kommune.

Die Polizei ist doch machtlos. Woher sollen sie die benötigten Kapazitäten herholen.

Und wenn sie jemanden verhaften, wird dieser später wieder unter Auflagen frei gelassen.

Es ist bitter dieses im Kreis drehen.

Wir sind für diese Masse an Kriminalität einfach nicht ausgelegt, noch legen unsere laschen Gesetzte einen Grundstein dies zu bekämpfen.

Wenn die Politik nicht anfängt die Spreu vom Weizen zu trennen, werden wir uns noch wünschen solche Verhältnisse wie heute zu haben.

Bianca U.

Ja, ich war die Tage gezwungen in die Stadt zu gehen, weil ich was erledigen musste. Ich hatte meinen kleinen Sohn dabei und hatte einfach nur Angst. Es ist so schlimm, daß man sich in der Stadt in der man aufgewachsen ist, sich nicht mehr sicher fühlt und vorallem auch Angst um seine Kinder haben muss. Ich hoffe und wünsche mir, daß sich nach dem 23.02 einiges ändern wird und unser Land wieder sicherer wird.

Ta N.

Nicht nur in Ludwigshafen eine Katastrophe, sondern in ganz Deutschland! Das haben wir nun vom Multikulti.

Am 23.Februar kann jeder was dafür tun…#

Wiltrud W.

Stimmt. Man fühlt sich nirgends mehr sicher.

Daniela Danny R.

Michi macht das fassungslos. An diese Situation kann man sich nicht gewöhnen.

Dazu kommt noch dass man wenn man angegriffen wird sich in Dienstkleidung nicht wehren darf. Das wird ja lustig. Wie wäre es mit Gefahrenzulage? Oder Wachpersonal!!! Laufen ja genug ohne Arbeit in der Stadt rum

Andreas S.

Und wie soll das mitwirken aussehen liebe stadtspitze? Es fühlt sich mit der Aussage gerade so an als wäre ich der Bürger, der hier einfach nur in Ruhe leben will, schuld daran das hier alles aus dem Ruder läuft. […]

Isabell M.

Das subjektive Sicherheitsgefühl

ahhh habs kapiert, man kann also mit dem Gefühl in die Stadt gehen, dass man mit Sicherheit überfallen, verprügelt oder abgestochen wird. ☝

Birgit M.

Wahrscheinlich ist es einfach so, dass die bereitstehenden Mittel für die Polizei zu gering sind und der Personalschlüssel einfach zu nieder ist, als dass man eine effektive Polizeiarbeit leisten könnte (z.B. indem mehr Streifen unterwegs sind etc.) ‍♀️ Würde natürlich niemand offen aussprechen …

Thomas H.

Ich denke, das Problem ist nicht, dass die Polizei überfordert ist, sondern das Rechtssystem.

Die Polizei weiß oft nicht, was sie darf und was nicht, und natürlich hat auch die Politik versagt. Mit anderen Gesetzen wäre vieles sicher besser.

Oliver H.

Der Bürger soll also mitwirken? Aufruf zu Selbstjustiz? Zur Bürgerwehr? Zur Purge?

Kevin W.

Ludwigshafen ist null und nicht sicher …… Fast jeden Abend laufen da Menschen mit Sturmmasken im und am Friedenspark entlang. Treffen sich in den Büschen und oder zwischen Park und Wohngebäude und kaufen / verlaufen da deren Stoff ……

Alleine empfehle ich da niemanden spazieren zu gehen.

Ich bin mir sicher da gibt es bestimmt noch mehr Stellen wo man besser nicht hingeht ab gewisse Uhrzeiten.

Ich finde es reicht nicht da alle Paar Schaltjahre mit dem Polizeiauto durch zu fahren.

Aber ja das ist meine ganz persönliche Meinung hierzu

Sandra G.-O.

Ich fahre Straßenbahn in MA und in LU, vorzugsweise Nachts, weil ich Spätdienste bevorzuge.

Ja, es ist beängstigend.

Sehr früh morgens jogge ich so oft ich kann, mehrmals die Woche. Auch früh morgens ist es beängstigend.

Seit 2 Jahren wohne ich Stadtmitte, bin oft über/durch die Bismarckstraße gelaufen und plötzlich, seit kurzer Zeit hat eine komplett andere Bevölkerungsgruppe jedes Cafè, jedes Bistro, jedes Lokal dort eingenommen…und ich frage mich, wann genau das passiert ist

Auf dieser Straße, so wie Wredestraße fühle ich mich mittlerweile sau unwohl…Da hört man gar keine Landes-/Muttersprache mehr

Man traut sich kaum das Kind beim Namen zu nennen

Marc F.

Da bin ich Heilfroh, den Job in LU Innenstadt, mit auch genau aus diesen Gründen, abgelehnt zu haben. So eine Regierungsfehlverhalten darf man dann nicht auch noch unterstützen oder sich gar selbst in Gefahr bringen dafür.

Hanne E.

Der Polizei kann keiner die Schuld geben… Sie machen was sie können… Was möglich ist!

Unsere Regierung ist in der Pflicht […]

Gombos N.

Die ganze Stadt ist zu dunkel,kaum Straßenbeleuchtung,dann der ganze Berliner Platz und Umgebung bis zum Rhein voll mit den „Facharbeiter „in der Innenstadt sieht es auch nicht besser aus… Man sollte mehr Polizisten stationiert hinstellen an den Brennpunkten was aber ja nicht gemacht wird weil es angeblich nicht soviel Polizisten gäbe… […]

Haki S.

Und jetzt macht euch mal Gedanken dass es in jeder Stadt schon so ist. Da müsste man die Politik zur Rechenschaft ziehen und wegen Freiheitsberaubung anklagen. Da kann man ja seine Kinder nicht alleine lassen.

Gil G.

Stadt sicher

Patrick P.

Guter Bericht. DANKE

Kann ich nur bestätigen! Wohne am Reiheinufer Süd. Da ist jeden Tag die Polizei. Es ist echt Traurig

Christoph M.

Mal gespannt wie lange Herr Ebler noch seinen Job hat, er hat die Wahrheit geschrieben doch das werden einige nicht ertragen! Natürlich schaut die Stadtspitze nur weiter zu.

Frau Steinruck ist es doch scheissegal, sie packt bald ihre Koffer und der nächste der kommt wird auch nur alles wieder schönreden.

Denise S.

Ich glaub es wird mal Zeit, dass alle Bürger die sich nicht mehr sicher fühlen, auf die Straße gehen und, natürlich FRIEDLICH und zeigen, dass es sich hier nicht um Wahrnehmung handelt in dem sie mal sehen, wieviele das sind die das anders sehen. Sorry aber der Text von der Polizei ist bodenlos und man fühlt sich ehrlich gesagt einfach nicht ernst genommen und verarscht…! Auch wenn ich nicht in LU wohne, ist es bei uns auf dem „Dorf“ nicht anders… selbst hier meidet man gewisse Orte… egal ob tagsüber oder abends…aber das ist ja auch nur unsere Wahrnehmung

Patricia M.

Allein wenn man am Berliner steht, merkt man, dass man nicht sicher ist! Hotspot der gemieden wird.

Petra W.

Und wie soll das gehen man kann kaum noch auf die Straße unsere Kinder sind nicht mehr sicher und die Polizei darf nichts machen also wie sollen wir sicher sein

Elo C.

Sorry wer einen Kindergarten, ein Flüchtlingsheim, Männerwohnheim, eine Diskothek, neben den Obdachlosentreff an den Hauptplatz von Ludwigshafen setzt und dort noch der Umsteigehotspot für so viele Menschen ist wundert sich wirklich über die Sicherheitslage in Ludwigshafen??? Aber wie habt ihr es noch in der Sitzung vorher gesagt, der Berliner Platz ist kein Kriminalitätshotspot, das ich nicht lache, wie viele Überfälle waren die letzten Tage?! Wo bitte sind wir sicher? Das ist wirklich einfach nur noch lächerlich !!!

Anka S.

War dann doch eine sehr gute Entscheidung LU zu verlassen den Kindern wegen. LU ist eigtl meine Heimat,mein Geburtsort,aber vor Jahren schon waren Probleme absehbar. Aber wer das Kind beim Namen nennt,wird direkt als rechts abgestempelt oder ist ein Rassist,nur damit die Politik und die Stadtverwaltung sich selbst nicht den schwarzen Peter zugestehen müssen.

Nadine M.

Es reicht mir ist einfach nur noch schlecht wenn ich auf die Gesamtsituation schaue, und es macht mich unfassbar traurig. […]

Sylvia Holger F.

Is ja logisch ich gebürtig aus Lu , habe ja meine ganze Familie noch dort wohnen , Kinder wie Enkelkinder und um die Sorge ich mich sehr und ich habe jedesmal Herzflattern , wenn ich in Lu Hbh oder Mitte aus dem Zug steigen muss

Quellen: Social Media Kanäle von MRN-News.de