Schifferstadt/Böhl-Iggelheim – Geschwindigkeitskontrollen

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von 11:30 Uhr – 13:30 Uhr wurden durch Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt zunächst in Böhl-Iggelheim im Bereich des Niederwiesenweihers Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hier mussten insgesamt 15 Verstöße geahndet werden, wobei der schnellste Verkehrsteilnehmer mit 107 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Dem Fahrzeugführer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200,00 EUR sowie einen Punkt. Eine zweite Kontrollstelle wurde in Schifferstadt auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes in Fahrtrichtung Waldsee eingerichtet. Hier wurden insgesamt 6 Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt und kontrolliert. Hier lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 93 km/h bei ebenfalls erlaubten 70 km/h. In allen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten geahndet. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer stets mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren, um so das Unfallrisiko zu minimieren.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt