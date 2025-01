Sandhausen – Der SVS verpflichtet Luan Simnica fürs Mittelfeld

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Defensivspezialist Luan Simnica verstärkt das zentrale Mittelfeld des SV Sandhausen.

Der SVS sichert sich die Dienste des seit Jahresbeginn vereinslosen Mittelfeldstrategen Luan Simnica. In der Hinrunde der laufenden Drittliga-Saison war der 21-jährige Kosovare für die Zweitvertretung des VfB Stuttgart 14-mal im Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

“Luan ist ein hervorragend ausgebildeter Spieler, der bereits in jungen Jahren viel Erfahrung mitbringt. Wir sind davon überzeugt, dass er uns nicht nur in der aktuellen Saison, sondern vor allem perspektivisch enorm helfen und die Qualität unseres Kaders verstärken wird”, erklärt Cheftrainer Kenan Kocak. Simnica begann seine Karriere beim FC Hennef 05 und wechselte 2019 zum 1. FC Köln, wo er alle Jugendmannschaften durchlief. Mit der U19 des FC Köln gewann der 1,82 Meter große Sechser den DFB-Pokal der Junioren. Anschließend schloss er sich der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart an, mit der er die Meisterschaft in der Regionalliga und den Aufstieg in die 3. Liga feierte. Zudem debütierte er in dieser Zeit für die U21-Nationalmannschaft des Kosovo. Insgesamt absolvierte Simnica 41 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart II, in denen ihm vier Tore und drei Vorlagen gelangen.

“Der Trainer hat mir im Austausch ein gutes Bauchgefühl gegeben, sodass es mir leichtfiel, mich für den SVS zu entscheiden”, freut sich der in Troisdorf geborene Simnica auf seine Zeit in der Kurpfalz. Er ist nach Taylan Duman, Viktor Granath, Justin Butler, Lucas Ehrlich und David Richter der sechste Neuzugang der Winterpause.

Quelle/Foto: SV Sandhausen