Neustadt an der Weinstraße – Stellungnahme der Willkomm Gemeinschafft zur Diskussion der Auslastung des Parkhauses „Klemmhof“ im Stadtrat Neustadt und der Neustadter Presse

Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie wird das Klemmhof-Parkhaus attraktiver? In der vergangenen Woche wurde im Stadtrat Neustadt gefragt, wie die Auslastung des Klemmhof-Parkhauses verbessert werden könnte. Für die Unternehmen in der Innenstadt ist es dringend erforderlich, dass die Parkraumsituation für verschiedene Mobilitätsformen attraktiv ist. Die Willkomm-Gemeinscha0 hat daher bereits im Jahr 2023 ihre Vorschläge für die Neuverhandlungen mit möglichen Pächtern des Klemmhof-Parkhauses an die Stad3ührung Neustadt kommuniziert. Die Gründe für eine noch nicht zufriedenstellende Auslastung sind vielfältig. Hierbei sind die im Stadtrat angesprochenen Preise nur ein Thema. Ebenfalls angesprochen wurde der wichtige Punkt der Hinleitung zum Parkhaus. Der Vorschlag der Stadtverwaltung, in der Exterstraße sehr viel deutlicher zu zeigen, dass hier das größte Parkhaus der Stadt angefahren werden kann, ist ein möglicher Schritt. Dies sind allerdings nur zwei Herausforderungen für die Nutzung des Klemmhofs. Aus Sicht der Besucherinnen und Besucher unserer Stadt ist das KlemmhofParkhaus Zugang: Viele Ortsfremde haben Schwierigkeiten, nach ihrem Besuch in der Stadt ihr Fahrzeug wieder zu finden. Dies liegt auch daran, dass es viele Ausgänge gibt, aber nur einen Eingang.

Dieser ist darüber hinaus kaum ausgeschildert. Die Willkomm schlägt vor weitere Zugänge zu schaffen. Mindestens muss der Zugang von der Marktplatz-Seite ermöglicht werde. Hierzu könnte auch der dortige Lastenaufzug umgebaut und für den Zugang genutzt werden. Auch innen muss die Beschilderung verbessert werden. Auch die Ausgänge müssen darauf hinweisen, wohin sie führen (z.B. Marktplatz/Fußgängerzone Hauptstraße, Fußgängerzone Friedrichstraße, Sparkasse usw.). Für Ortsfremde ist der Hinweis auf eine Hausnummer wenig hilfreich. Sicherheit und Sauberkeit: Die Beleuchtung ist im dritten UG verbessert, in den anderen Ebenen muss

sie heller und freundlicher werden. Zur Erhöhung der Sicherheit muss eine Kameraüberwachung eingerichtet werden. Die Sauberkeit muss auf allen Ebenen erheblich verbessert werden. Einfaches Bezahlen: Aus unserer Sicht ist es nicht mehr zeitgemäß, dass es lediglich einen Zugang mit Kassenautomat gibt und dass hier ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden kann. Zusätzlich muss eine Zahloption mit ec- und Kreditkarte gegeben sein. Auch die Angebote der Handyparken-Anbieter für Parkgaragen sollten umgesetzt werden. Gestaltung der Parkstände: Die reine Zahl der Parkstände in der Klemmhof-Tiefgarage ist trügerisch. Zahlreiche Parkplätze können nicht durch alle PKWs genutzt werden. Vor allem die Einschränkungen, die sich durch die tragenden Säulen ergeben, machen die Nutzung für größere PKW schwierig.

Hier wäre über eine Neueinteilung nachzudenken. Öffnungszeiten: Wir halten es für erforderlich, dass ein zentrales Parkhaus rund um die Uhr genutzt werden kann. Dies bedeutet, dass auch die Nutzung (weiterhin) an Sonn- und Feiertagen möglich sein

muss. Durch diese Vorschläge könnte eine gewisse Abvierung des Klemmhofs erreicht werden. Allerdings gibt es Nachteile, wie die unübersichtliche Gestaltung und die Kellersituation, die kaum geändert werden können. Deutlich wurde in der Beantwortung der Fragen zum Klemm Hof im Stadtrat, dass selbst bei einer Vollauslastung des Klemmhof-Parkhauses die Zahle der für die Innenstadt erforderlichen Parkplätze nicht erreicht werden kann. Sollte darüber hinaus zur Reduktion des Parksuchverkehrs und zur Verbesserung der Situation für die Fußgänger das Parken in Neustadts. Altstadtgassen eingeschränkt werden, nimmt der Parkdruck erheblich zu. Aus Sicht der Willkomm-Gemeinschaft ist es für eine attraktive Erreichbarkeit der Innenstadt und zur Erreichung der Klimaziele Neustadts durch die Reduktion des Parksuchverkehrs erforderlich, leicht erreichbare zentrale Abstellmöglichkeiten für PKW und Fahrräder zu schaffen. Hierzu ist neben Parkhäusern im Süden (Bahnhof West und Bahnhof Ost) und im Osten (Festwiese und Klemm Hof) die Bereitstellung eines Markplatznahen Parkhauses (zum Beispiel im Bereich Hertie/Bachgängel) im Westen erforderlich.

