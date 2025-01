Mannheim – Stellungnahme von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Mannheim zur Abstimmung des Entschließungsantrags der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mannheim verurteilen das Vorgehen der

CDU/CSU-Fraktion zum Entschließungsantrag zur Migrationspolitik scharf.

Nur wenige Stunden nachdem der Bundestag der Befreiung von Auschwitz

gedacht hat, wurde dieser Antrag mit Stimmen der FDP und AfD angenommen.

Die CDU/CSU hat damit die von ihnen immer wieder betonte Brandmauer

gegen die AfD eingerissen, um mit einem rechtlich unverbindlichen

Entschließungsantrag Wahlkampf zu machen, dessen Forderungen darüber

hinaus noch gegen Europa- und womöglich Verfassungsrecht verstoßen.

Friedrich Merz hat damit Vorschläge eingebracht, die das Problem, was er

beschreibt, nicht lösen und gleichzeitig EU-Recht untergraben. Auch die

FDP scheint durch ihre Zustimmung ihr letztes bisschen Liberalität

abgeben zu wollen. Die Verletzung geltenden EU-Recht in Kauf zu nehmen

und nationale Scheinlösungen zu befürworten, hat mit Liberalität nicht

mehr viel zu tun.

Das hämische Feixen der AfD-Abgeordneten und ihre machthungrigen

Reaktionen, aus denen die Lust an der Zerstörung unserer Institutionen

hervorgeht, machen uns fassungslos. Wir sind bestürzt, welches Risiko

seitens der CDU/CSU eingegangen wird.

Das Vorgehen der Union ist ein historisch dramatisches Momentum. Noch

vor zwei Wochen verbürgte sich Friedrich Merz, dass es eine

Zusammenarbeit mit der AfD nicht geben werde. Spätestens heute hat er

sein Wort klar gebrochen.” so Tamara Beckh, Co-Sprecherin des Mannheimer

Kreisverbands.

„Unsere Geschichte hat gezeigt, dass wir keinen Fußbreit den

rechtsextremen Kräften in unserem Land Raum geben dürfen. Insbesondere

in Hinblick auf unsere historische Verantwortung in Deutschland gilt es

immer wieder zu betonen: Nie wieder. Nie wieder ist jetzt. Unsere

Geschichte darf sich nicht wiederholen. Wir lehnen jegliche Kooperation

und Zusammenarbeit mit der AfD und anderen rechtsextremen Organisationen

ab. Dazu gehört selbstverständlich keine Mehrheiten mithilfe der AfD zu

bilden, wie es die CDU/CSU nun im Bundestag getan hat.” so Ines

Joneleit, Co-Sprecherin des Kreisverbands von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mannheim.

Wir GRÜNE stehen zu unseren Worten und stärken die Institutionen, die

uns Freiheit und Wohlstand ermöglichen. Wir beziehen klar Stellung gegen

Rechtsextremismus und setzen uns für Menschenrechte ein. Hierzu gehört

auch das Recht auf Asyl. Nationale Alleingänge sind insbesondere beim

Thema Zuwanderung keine Lösung, sondern Teil des Problems. Wir stehen

fest zu Europa, das wir gerade jetzt so dringend brauchen.

Quelle: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Mannheim

