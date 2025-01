Mannheim – Kommissar Zufall führt zu verlorenen Kopfhörern

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein kurioser Zufall führte am Donnerstag zu verloren geglaubten Kopfhörern und zu einer per Haftbefehl gesuchten 39-jährigen Frau. Ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Mannheim hatte im Mai 2024 seine Bluetooth Kopfhörer verloren. Während seiner heutigen Streifentätigkeit verbanden sich die Kopfhörer plötzlich wieder mit seinem Mobiltelefon – und konnten in einer nahegelegenen Lokalität in den O-Quadraten geortet werden. Bei der Nachsuche wurde eine Mitarbeiterin der Bar beauftragt, die Fundsachen des Lokals zu prüfen. Die 39-Jährige entsorgte die Kopfhörer aber auf der Damentoilette in den Mülleimer und behauptete anschließend, nichts gefunden zu haben. Dank der Ortungsfunktion und bestehender Videoüberwachung konnten die Kopfhörer jedoch im Mülleimer sichergestellt werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass gegen die Frau bereits ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Gegen die Frau wir nun zusätzlich wegen einer Fundunterschlagung ermittelt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim