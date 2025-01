Mannheim – Erste Schulung der Wärmewende Akademie in Mannheim: Handwerksbetriebe für die Wärmewende fit machen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wärmewende Akademie in Mannheim hat ihre erste Schulung von Handwerkerinnen und Handwerkern durchgeführt – Schulungsteilnehmerinnen und teilnehmer können nach erfolgreichem Abschluss in ein digitales Netzwerk zur Fachpartnersuche aufgenommen werden – Schulung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft in Mannheim

Heute wurde die erste Schulung der Wärmewende Akademie abgeschlossen. Das im November 2024 eröffnete Schulungs- und Vernetzungszentrum in Mannheim-Neckarau soll lokale Handwerksbetriebe gewerkeübergreifend durch Schulungen zusammenbringen und so zur Koordination der Wärmewende in Mannheim beitragen. Bei dieser ersten Schulung, die am 29. und 30. Januar 2025 durchgeführt wurde, haben der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht und MVV-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer die teilnehmenden Handwerksbetriebe begrüßt.

Die Handwerkerinnen und Handwerker erhielten in der Schulung einen Überblick über die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen beim Heizungstausch, Informationen zur Kommunalen Wärmeplanung der Stadt Mannheim, klimafreundlichen Wärmelösungen wie Fernwärme und Wärmepumpen sowie deren jeweilige Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten mit dem Abschluss der der Schulung eine Bescheinigung, die sie gegenüber Kunden als Partner der Wärmewende Akademie ausweist. Damit können sie sich in die digitale Fachpartnersuche mit geschulten Fachbetrieben aufnehmen lassen, die ab Februar 2025 für Bürgerinnen und Bürger unter www.klima-ma.de/waermewende verfügbar gemacht wird. Darin können Interessenten die gewünschte Heizungslösung auswählen und erhalten dann eine Übersicht der passenden Fachbetriebe, die die Schulung der Wärmewende Akademie durchlaufen haben und damit bestens über die Wärmewende in Mannheim informiert sind.

Gezielte Schulung von Handwerksbetrieben zur Wärmewende

„Viele Menschen sind durch die Wärmewende verunsichert, weil sie sich nicht ausreichend darüber informiert fühlen, welche alternative Heizung für ihr Haus oder ihre Wohnung geeignet ist und wie diese gefördert und finanziert werden kann. Diese Informationslücke wollen wir mit der bisher einmaligen Wärmewende Akademie schließen”, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht. „Dort vermitteln wir Handwerksbetrieben in kompakten Schulungen Informationen zur Kommunalen Wärmeplanung, zum neuesten Stand der Technik und den jeweils aktuellsten Fördermöglichkeiten. So können sie in Verbindung mit ihrem großen Fachwissen ihre Kundinnen und Kunden optimal und individuell beraten. Auch für Bürgerinnen und Bürger wird die Wärmewende Akademie direkt Informationen zu ihrer individuellen Wärmewende bereitstellen und auf der Seite der Klimaschutzagentur Mannheim eine Liste von in Schulungen weiterqualifizierten Betrieben veröffentlichen.”

„Die erste Schulung der Wärmewende Akademie ist mit dreißig Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgebucht und damit ein voller Erfolg. Sie markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft für Mannheim”, fügt MVV-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer an. „Durch die gezielte Schulung von Handwerksbetrieben und umfassende Informationen zum kommunalen Wärmeplan und Gebäudeenergiegesetz, zu klimafreundlichen Wärmelösungen sowie deren Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten schaffen wir eine solide Grundlage für individuelle, nachhaltige Heizlösungen. Dieses gemeinsame Engagement in Form der Wärmewende Akademie nimmt Unsicherheiten, fördert Vertrauen, gibt Orientierung und zeigt damit Wege auf, wie wir gemeinsam die Wärmewende erfolgreich erreichen können.”

Die Schulungen für Handwerksbetriebe werden in regelmäßigen Abständen angeboten. Die nächsten Termine sind bereits für den 12. und 13. März sowie den 21. und 22. Mai 2025 angesetzt. Interessierte Handwerksbetriebe können sich schon jetzt über die Website www.waermewende-akademie.de kostenfrei anmelden. An einer weiterführenden Aufbauschulung für Handwerkerinnen und Handwerker sowie Formaten für andere Betriebe wird aktuell gearbeitet.

Fotos von der ersten Schulung der Wärmewende Akademie finden Sie unter www.mannheim.de/de/nachrichten/erste-schulung-der-waermewende-akademie

Quelle: Stadt Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail