Mannheim – E-world energy & water 2025: MVV Energie präsentiert ganzheitliche und branchenübergreifende Energielösungen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – MVV-Gruppe ist mit Tochtergesellschaften MVV Trading und MVV Enamic sowie

dem Geschäftsbereich MVV Smart Cities auf der „E-world energy & water“ präsent

– Intelligente und individuell zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen für

Geschäftskunden in Halle 3, Stand 3M131

Vom 11. bis 13. Februar 2025 dreht sich beim europäischen Branchentreffpunkt „E-world

energy & water“ in Essen mit über 960 Ausstellern alles rund um die Themen Energie und

Wasserwirtschaft. Auch das Mannheimer Energieunternehmen MVV, das bis 2035

#klimapositiv werden will, ist mit starken Lösungen für die Energiewirtschaft vertreten.

MVV Trading und MVV Enamic mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften, beegy sowie

der Geschäftsbereich MVV Smart Cities zeigen in Halle 3, Stand 3M131, ganzheitliche

und branchenübergreifende Energielösungen, mit denen sie ihre Geschäftskunden auf

dem Weg zur Klimaneutralität begleiten.

Als einer der großen deutschen Direktvermarkter bietet MVV Trading intelligente

Lösungen rund um das Thema Vermarktung erneuerbarer Energien und Power Purchase

Agreements (PPA). Als erster Marktteilnehmer stellt das Unternehmen dabei die

Vermarktung von Sekundärregelleistung aus Onshore-Windparks in Deutschland vor.

Darüber hinaus zählen innovative Modelle zur Sicherung attraktiver Zusatzerlöse für EEG-

geförderte Wind- und PV-Parks zum Leistungsspektrum der Gesellschaft. Dieses umfasst

zudem die Bewirtschaftung konventioneller Kraftwerke, industrieller Lastflexibilitäten und

Regelleistung. Das Unternehmen hat sein Portfolio kürzlich erweitert und präsentiert auf

der E-world außerdem seine effizienten Vermarktungslösungen für Batteriespeicher. MVV

Trading begleitet darüber hinaus Stadtwerke und Kunden beim Zugang zu den

Energiegroßhandelsmärkten und bei der Optimierung energiewirtschaftlicher Prozesse.

MVV Trading-Tochter Endanet unterstützt seit 25 Jahren Stadtwerke und

Energieversorger dabei, ihre Energieprozesse effizient und nachhaltig zu gestalten. Auf

der Essener Messe präsentiert das Unternehmen seine Services zu den Themen

Bilanzkreis-, Portfolio-, Fahrplan- sowie Energiedatenmanagement.

MVV Enamic bietet Geschäftskunden ganzheitliche Energielösungen –

branchenübergreifend und deutschlandweit. Die Expertinnen und Experten unterstützen

ihre Kunden dabei, die Energiewende aktiv zu gestalten und zeigen auf der E-world

individuelle Energielösungen sowohl für energieintensive Industrieproduktion,

Wohnungswirtschaft als auch für Pflegeeinrichtungen. Die B2B-Lösungseinheit von MVV

nimmt auch in diesem Jahr gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften BFE Institut für

Energie und Umwelt, econ solutions und AVANTAG Energy an der E-world teil.

Econ solutions präsentiert sein Repertoire für effektives betriebliches

Energiemanagement. Das Herzstück ist die Energiemanagement-Software econ4, die als

eine der aktuell führenden Lösungen für betriebliches Energiemanagement gilt. Die offene

Plug & Play Soft- und Hardware von econ ist flexibel skalierbar und kann für sich stehend

arbeiten oder vorhandene Hardware bzw. Systeme anderer Hersteller integrieren. Zu den

Services gehören Integration und Customizing, Systemdimensionierung und -planung,

Inbetriebnahme, Softwarepflege sowie Schulungen und Workshops.

BFE Institut für Energie und Umwelt unterstützt als Unternehmensberatung für

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit Kunden seit mehr als 45 Jahren dabei, ihre

Energieeffizienz zu maximieren, Kosten zu senken und ihren CO2-Fußabdruck zu

verbessern. Mit individuellen Energielösungen und umfassenden

Beratungsdienstleistungen verwandelt BFE Visionen von Effizienz und Nachhaltigkeit in

greifbare Realität. Das interdisziplinäre Expertenteam entwickelt innovative,

maßgeschneiderte Energiekonzepte, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch

überzeugen.

Die 1995 gegründete AVANTAG Energy s.à r.l. mit Sitz im luxemburgischen Wecker ist

spezialisiert auf die Projekt- und Konzeptentwicklung wirtschaftlich attraktiver Lösungen

im Bereich erneuerbare Energien für Industrie, Gewerbe und die öffentliche Hand. Das

Unternehmen hat zahlreiche Photovoltaikanlagen in Deutschland und Luxemburg

realisiert und trägt aktiv zur nachhaltigen Energieversorgung beider Länder bei. Mit

modernen, ertragsstarken Anlagen unterstützt das Unternehmen seine Kunden,

ökologische und ökonomische Vorteile zu erzielen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu

erreichen.

Der MVV-Geschäftsbereich MVV Smart Cities stellt intelligente Lösungen zur

Dekarbonisierung der Sektoren Energie, Wärme und Mobilität vor. Dabei liegt der Fokus

auf der Digitalisierung betrieblicher Herausforderungen, aktuell auf dem Ansatz zur

smarten Wärme. Damit wird das MVV-Ziel unterstützt, bis 2035 #klimapositiv zu werden.

Neben der kommunalen Wärmeplanung mit digitalen Lösungen wie CLIMAP und Digitaler

Zwilling erläutern die Expertinnen und Experten die nachhaltige Weiterentwicklung sowie

Steuerung und Optimierung der Wärmenetze mit Hilfe der MVV-Datenplattform. Aus den

Bereichen Energie und Mobilität werden weitere Lösungen wie bspw. smartes Wasser mit

Zählerfernauslesung und Leckageerkennung sowie innovative Ladeinfrastrukturkonzepte

vorgestellt, die zur nachhaltigen Entwicklung städtischer Infrastruktur beitragen.

Das MVV-Tochterunternehmen beegy ist erstmals auf der E-world vertreten und

präsentiert innovative Produkte und Dienstleistungen für eine autarke Energieversorgung,

effiziente Energienutzung und umweltfreundliche Elektromobilität für Privathaushalte. So

zeigt beegy maßgeschneiderte Projekte in den Bereichen Photovoltaik, Wärme und

Wasser. Am Messestand in Halle 3, Stand 3M131, informiert das beegy-Team

Besucherinnen und Besucher darüber hinaus, wie zukunftssichere Lösungen durch die

enge Zusammenarbeit mit renommierten Herstellern und innovativen Eigenentwicklungen

wie etwa die IoT Plattform, der Energiemanager, die AC-Box und die dazugehörigen

Services Hand in Hand gehen.

Quelle: MVV Energie AG, Mannheim