Mannheim – 4 Cluster 1 Thema: Cybersicherheit gemeinsam gestalten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bedrohung durch Cyberangriffe nimmt stetig zu. Laut einer aktuellen Statista-Studie beliefen sich die wirtschaftlichen Schäden durch Cyberattacken in Deutschland im Jahr 2024 auf 266 Milliarden Euro. Ob kleines Handwerksunternehmen, produzierender Betrieb oder kritische Infrastruktur – die Bedrohung durch Hacker betrifft alle. Bereits das Öffnen einer E-Mail oder das Versenden einer Rechnung kann ausreichen, um ins Visier zu geraten.

Um Unternehmen auf diese wachsende Gefahr aufmerksam zu machen und ihnen praxisnahe Lösungen an die Hand zu geben, lud der Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim Unternehmen jeder Größe und Branche am Dienstag, 28. Januar 2025, in das MARCHIVUM zur dritten Cross-Cluster-Veranstaltung unter dem Titel „4 Cluster 1 Thema: Cybersicherheit gemeinsam gestalten” ein. Der Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung hat seine wirtschaftspolitischen Aktivitäten in vier Cluster unterteilt: Med Tech, Social Economy, Green Industry und Smart Industries. Cross-Cluster-Veranstaltungen organisiert der Fachbereich gezielt, um Themen zu adressieren, die für alle Cluster von Bedeutung sind. Die Veranstaltung zu Cybersecurity stellte ein erfolgreiches Beispiel für diese übergreifende Zusammenarbeit dar.

„Cybersecurity wird in den kommenden Jahren ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen sein. Umso wichtiger ist es, sich schon heute mit der Absicherung digitaler Infrastrukturen auseinanderzusetzen. Die Wirtschaftsförderung hat die Relevanz des Themas früh erkannt und bietet den Unternehmen dafür eine ideale Plattform für Austausch, Information und Wissenstransfer”, betonte Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle.



Auch Christiane Ram, Leiterin des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung, unterstrich die Relevanz des Themas: „Die Bedrohung durch Sicherheitslücken in der digitalen Infrastruktur wird häufig unterschätzt. Mit dieser Veranstaltung möchten wir Unternehmen dabei unterstützen, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen und zukunftssicher aufzustellen.”

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen praxisnahe Lösungsansätze und Einblicke in Strategien zur Sensibilisierung der IT-Sicherheit in Unternehmen. Experten beantworteten zentrale Fragen wie: Wie können Unternehmen ihre digitalen Infrastrukturen effektiv vor Cyberangriffen schützen? Welche Strategien und Best Practices setzen andere Unternehmen erfolgreich um? Und wie lässt sich das Bewusstsein für Cyberrisiken innerhalb eines Teams nachhaltig schärfen?

Die Veranstaltung wurde von Sandra Link, Clustermanagerin für Smart Industries, moderiert. Nach den Begrüßungsworten durch Christiane Ram boten namhafte Expertinnen und Experten wertvolle Einblicke in die Praxis. Dr. Dina Truxius vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ging auf die Risiken der Zugänglichkeit privater Daten im Netz ein und gab praktische Präventionstipps. Gerhard Voelkner von der MVV Energie AG zeigte auf, wie Unternehmen ihre Mitarbeitenden für Cybergefahren sensibilisieren können. Christian Meier vom Universitätsklinikum Tübingen stellte die humorvolle und niederschwellige Sensibilisierungskampagne „Dr. Nope” vor, die das Thema Cybersecurity kreativ aufgreift. Den letzten Gastbeitrag bot Nathalie Lazar von Siemens, die die Anforderungen der NIS2-Richtlinie, des KRITIS-Dachgesetzes und des B3S, insbesondere im Krankenhaussektor, erläuterte.

Zum Abschluss wurde die „Cybersecurity Community”, eine Arbeitsgruppe des Netzwerks Smart Industries, vorgestellt, das als Plattform für den Austausch und die Unterstützung regionaler Unternehmen dient.

Mit einer gelungenen Kombination aus Expertenwissen, praxisnahen Beispielen und Networking-Möglichkeiten bot diese Veranstaltung Unternehmen jeder Größe die Gelegenheit, sich umfassend auf die Herausforderungen der digitalen Sicherheit vorzubereiten.

Weitere Informationen unter: https://www.smart.industries/

Quelle: Stadt Mannheim

