Mainz – Online-Veranstaltung am 10. Februar 2025 – Eltern mit Migrationshintergrund – Kommunikation entwickeln

Mainz/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landeselternausschuss Rheinland-Pfalz und der Kita-Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz veranstalten gemeinsam am 10. Februar 2025, um 19:30 Uhr einen Online-Abend zum Thema:

Eltern mit Migrationshintergrund – Kommunikation entwickeln

Rund 28 Prozent der in Rheinland-Pfalz lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund – diese Vielfalt zeigt sich tagtäglich in den Kitas. Ebenso vielfältig sind bereits die Möglichkeiten zur Einbindung von Kindern und ihren Familien in den deutschsprachigen Kita-Alltag. Diese Veranstaltung möchte Fachkräfte und Eltern darüber informieren, welche Möglichkeiten es bereits gibt, um Eltern mit Migrationshintergrund in den Kita-Alltag einzubinden und mögliche (Kommunikations-)Hürden zu überwinden. Gleichzeitig möchten wir aufzeigen, welchen Gewinn eine Einbindung aller für den Kita-Alltag bringt.

Drei Referent:innen werden in kurzen Impulsvorträgen und Diskussionsrunden das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten:

• Herr Dr. Cagri Kahveci vom Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen (bbt):

Beleuchtung der historischen Entwicklung der Elternmitwirkung mit Migrationshintergrund und der Unterstützungsmöglichkeiten durch das bbt. Dabei wird aufgezeigt, welche positiven Veränderungen durch gezielte Elternbeteiligung erreicht werden können.

• Frau Dr. Lisa Baum und Frau Sandra Küchler vom Haus der Sprachmittlung:

Hürden in der Kommunikation können Teilhabe und Zusammenarbeit von Menschen erschweren – auch in der Kindertagesstätte. Wir möchten Ihnen zeigen, wie positiv sich qualifizierte Sprachmittlung für alle Personen in Kitas auswirken kann und laden Sie ein, uns ins Haus der Sprachmittlung zu folgen.

• Frau Beata Kosno-Müller, Ehrenvorsitzendes des LEA RLP und Trägerin des Landesverdienstordens für ihren Einsatz in der Elternmitwirkung in Rheinland-Pfalz: Nehmen und Geben – Was können Eltern für Eltern im KiTa-System tun?

Eingeladen sind alle Eltern mit und ohne Migrationshintergrund, Fachkräfte und Interessierte. Die Anmeldung zur kostenlosen Online-Veranstaltung via Zoom ist unter folgendem Link möglich: https://www.lea-rlp.de/event/online-veranstaltung-eltern-mit-migrationshintergrund/

Quelle: Verband Kita – Fachkräfte Rheinland-Pfalz