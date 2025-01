Ludwigshafen – Zehn Nachwuchstalente starten durch: Erfolgreicher Ausbildungs- und Studienabschluss bei der Sparkasse Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Große Freude bei der Sparkasse Vorderpfalz: Zehn junge Menschen haben erfolgreich ihre Ausbildung bzw. ihr Duales Studium abgeschlossen und starten nun in eine spannende berufliche Zukunft. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Hauptstelle der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen wurden die Ausbildungszeugnisse überreicht und gleichzeitig die Arbeitsverträge für eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen übergeben.

Tanja Schulz, Ausbildungsleiterin bei der Sparkasse Vorderpfalz, betont: „Wir sind stolz darauf, so engagierte und leistungsbereite Nachwuchskräfte in unserem Haus ausgebildet zu haben. Alle zehn Absolventinnen und Absolventen haben ihre Ausbildungs- bzw. Studienzeit mit Bravour gemeistert. Es freut uns besonders, dass wir ihnen allen eine Zukunftsperspektive bei der Sparkasse Vorderpfalz bieten können.“

Karrierechancen und Weiterbildungen

Die Ausbildung für Bankkaufleute dauert zwei bzw. zweieinhalb Jahre, je nach schulischem Abschluss. Die Absolventinnen und Absolventen können sich in vielfältige Richtungen entwickeln: ob im Rahmen des Entwicklungsprogramms zum/r Privatkunden- oder Individualkundenberater/in oder in die Vertriebsassistenz. Das Duale Studium wird in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) durchgeführt. Die Studiengänge BWL – Fachrichtung Bank bzw. Finanzdienstleistungen befähigen die Absolventinnen und Absolventen sowohl in Vertriebsbereichen als auch in internen Organisationseinheiten, z.B. im Vertriebsmanagement oder Unternehmenssteuerung, Fuß zu fassen. Außerdem gibt es die Option, Trainee-Stellen, z.B. im Firmenkundenbereich, anzutreten.

Mit dem erfolgreichen Abschluss stehen den neuen Fachkräften viele Türen für die Zukunft offen: Auch berufsbegleitende Studiengänge an den Sparkassenakademien oder Hochschulen zum Fach- / Betriebswirt / Bachelor oder Master sind nach der Ausbildung bei der Sparkasse Vorderpfalz möglich und werden intensiv unterstützt. „Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu fördern und ihnen Entwicklungsperspektiven zu bieten – unser Erfolg basiert auf motivierten und gut ausgebildeten Teams“, erklärt Tatjana Kamrad, Leiterin der Organisationseinheit Personalentwicklung und Ausbildung.

Bewerbung für Ausbildungs- und Studienbeginn 2025 noch möglich

Die hohe Übernahmequote zeigt, welchen bedeutenden Stellenwert Nachwuchsförderung bei der Sparkasse Vorderpfalz hat. Auch für den Ausbildungs- und Studienstart im September 2025 sind noch Stellen zu besetzen, die Bewerbungsphase läuft noch. Wer Interesse an einem Ausbildungsplatz bzw. einem Dualen Studium bei der Sparkasse Vorderpfalz hat, kann sich über die verschiedenen Möglichkeiten unter www.sparkasse-vorderpfalz.de informieren und sich bei der Sparkasse Vorderpfalz bewerben.

Foto: Bildunterschrift: Thomas Bull (8.v.l.), Leiter Vorstandsstab, Recht und Personalmanagement, Tatjana Kamrad (rechts) und Tanja Schulz (links) mit den Absolventinnen und Absolventen der Sparkasse Vorderpfalz, die sich über ihre Zeugnisse freuen.

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz,