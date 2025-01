Ludwigshafen – NACHTRAG – Reizgas an Schule an der Blies wahrgenommen – vermutlich Reinigungsmittel – keine verletzten Kinder – Großeinsatz von Rettungsdiensten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (rbe) Am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 10:44 Uhr, kam es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Katastrophenschutz an der Förderschule an der Blies in der Krummlachstrasse. Mehrere Kinder klagten über Atemwegsreizungen und einen chemischen Geruch. Es bestand zunächst der Verdacht auf Reizgasfreisetzung. Die Feuerwehr führte chemische Messungen durch. Hierbei wurde jedoch kein Reizgas festgestellt. Nach weiteren Untersuchungen wurden offene Behälter mit Reinigungsmitteln als potenzieller Auslöser identifiziert.

Betroffen waren mehrere Schüler in einem Raum innerhalb des Schulgebäudes.

Der Notarzt und Rettungsdienst untersuchte insgesamt 18 Kinder, die aber keine weitergehende Behandlung benötigten. Der Einsatz konnte nach Entwarnung allmählich beendet werden.

Die Schüler konnten den Schulbetrieb wieder aufnehmen. (Quelle: MRN-News.de/Feuerwehr Ludwigshafen, Foto: Marco Hanna)

