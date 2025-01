Ludwigshafen – Klare Absage an Zusammenarbeit mit der AfD

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – MIT Ludwigshafen: Die politische Mitte muss das Problem der

illegalen Migration lösen

Anlässlich der aktuellen Debatten im Deutschen Bundestag erklärt der MIT-Vorsitzende Dr. Thorsten

Ralle von der MIT Ludwigshafen: „Wir müssen das Problem der illegalen Migration in der politischen

Mitte lösen und dürfen das Thema nicht den politischen Rändern überlassen. Daher ist es richtig, dass

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eigene Anträge und Gesetzesentwürfe in den Deutschen Bundestag

einbringt und Mehrheit mit SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und der FDP sucht.“

Ralle forderte daher SPD und Bündnis 90/ Die Grünen auf, dem „Zustrombegrenzungsgesetz“ am Freitag

im Bundestag zuzustimmen. „Die Union will die Aussetzung des Familiennachzugs für Menschen ohne

dauerhaften Bleibeanspruch. Sie fordert, dass das Wort ‚Begrenzung‘ als Ziel im Aufenthaltsgesetz

wieder aufgenommen wird. Und sie möchte die Befugnisse für die Bundespolizei beim Vollzug des

Aufenthaltsrechts ausweiten, damit Straftäter wirksamer ausgewiesen werden können. Niemand, der

mehr Kontrolle und Begrenzung der Migration will, kann sich diesen Forderungen verweigern“, so Ralle.

Zugleich untermauert Ralle die klare Absage von CDU und MIT an eine Zusammenarbeit mit der AfD:

„Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Herbst 2023 selbst erklärt, dass niemand sich von der Zustimmung

der AfD bei Anträgen abhängig machen solle. Daher stelle ich klar: Es gab keine Zusammenarbeit mit der

AfD und wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Die AfD ist ein Feind der Demokratie und wird

von uns bekämpft“, erklärt der MIT-Vorsitzende Dr. Thorsten Ralle von der MIT Ludwigshafen.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) – vormals Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der

CDU/CSU – ist mit rund 25.000 Mitgliedern der größte parteipolitische Wirtschaftsverband in

Deutschland. Die MIT setzt sich für die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft und für mehr

wirtschaftliche Vernunft in der Politik ein.

Quelle:MIT Ludwigshafen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail