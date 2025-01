Ludwigshafen – Digitale Vorträge: „Studium an der Fernuni Hagen“ und „Ab ins Ausland“ – Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ludwigshafen lädt im Februar zu zwei kostenlosen Online-Vorträgen ein.

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Studienberater der Fernuniversität Hagen informieren am Dienstag, 4. Februar, ab 16.30 Uhr in einem digitalen Vortrag über die verschiedenen Studiengänge und Voraussetzungen sowie den Ablauf eines Fernstudiums. Egal ob neben dem Beruf, direkt nach dem Abitur oder parallel zur Kindererziehung – ein Fernstudium passt zu jeder Lebenssituation. Dank des Blended-Learning-Konzepts der Fernuniversität Hagen kann man studieren, wann und wo man möchte. Der Vortrag „Ab ins Ausland“ informiert am Donnerstag, 20. Februar, ab 16 Uhr über die zahlreichen Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes für Jugendliche und Erwachsene. Wer die ersten Monate nach der Schulzeit sinnvoll überbrücken möchte, entscheidet sich gerne für eine längere oder kürzere Auslandszeit. Ob Work & Travel, Au-Pair, Praktika oder europäische Freiwilligenarbeit, im Ausland sammelt man wertvolle Erfahrungen für die Zukunft. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die zahlreichen Wege, die ins Ausland führen, sowie Tipps zu Auswahl und Planung des Aufenthaltes.

Die Teilnahme für beide Vorträge ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Interessierte finden die Einwahllinks in der Veranstaltungsdatenbank der Agentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

Fragen zu den Vorträgen und dem Angebot des BiZ werden unter der Telefonnummer 0621 5993-626 beantwortet.

Quelle: Agentur für Arbeit Ludwigshafen