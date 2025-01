Landau – Erste Sitzung des neuen Kulturbeirats in 2025: Kommunikationsstruktur, Vorstellung von Kulturstätten, Stellungnahme zur Straßenumbenennung und Bewerbung der kulturellen Fördermaßnahmen waren Themen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kulturbeirat vertritt in Landau die vielfältigen Interessen der Kulturschaffenden und der kulturellen Einrichtungen. Die Arbeit der Kulturbeirats umfasst die Beratung und

Unterstützung des für Kulturangelegenheiten zuständigen Kulturausschusses,

Stellungnahmen zu Anfragen des Stadtrats oder des Oberbürgermeisters, die Stärkung

der Kulturstadt Landau, die Vernetzung der Kulturschaffenden der unterschiedlichen

Kultursparten, der kulturellen Einrichtungen und die Entwicklung von oder Mitwirkung bei

neuen kulturellen Angeboten.

In seiner ersten Sitzung 2025 beschäftigte sich daher der Beirat zunächst mit den

Möglichkeiten, eine effektive Kommunikationsstruktur einzurichten, die es allen Mitgliedern

außerhalb der regulären drei Sitzungen pro Jahr ermöglicht, sich über eine digitale

Pinnwand zu jeder Zeit aktiv einzubringen, um sich mit den Aufgabenfeldern entsprechend

zu beschäftigen.

Nach der Vorstellung des Verfahrens durch den Vorsitzenden Volker Vieregg und der

Zustimmung des Beirats stellten sich die Kulturstätten Haus am Westbahnhof mit dem

Kulturnetz Landau (Sven Kaemper), Gloria Kulturpalast (Peter Karl) und die Stadtbibliothek

(Amelie Löhlein) vor. Es wurde dabei deutlich, wie vielfältig die Angebote sind, die in

Landau mit allen anderen Kulturstätten zu einer kulturellen Vielfalt beitragen. In den

nächsten Sitzungen werden immer wieder weitere Kulturstätten vorgestellt, um so die

Vielfalt zu verdeutlichen.

Im Anschluss beschäftigte sich der Kulturbeirat mit dem Antrag eines Mitglieds, eine

Stellungnahme zur Umbenennung der Landauer Straßen Hindenburgstraße, Hans-

Stempel-Straße und Kohl-Larsen-Straße abzugeben. In der Tischvorlage wurde die

Stellungnahme wie folgt formuliert:

„Der Kulturbeirat sieht in den Straßennamen unserer Stadt mehr als nur Wegweiser. Sie

sind ein Teil unseres kulturellen Erbes und prägen unser Verständnis von Geschichte und

Identität. Das Stadtarchiv als dauerhaftes Mitglied im Beirat hat in seiner

wissenschaftlichen Untersuchung eine objektive und unvoreingenommene Analyse der

historischen Fakten vorgelegt. Die Ergebnisse dieser Forschung machen deutlich, dass

die bisherigen Straßennamen mit Personen verbunden sind, deren Wirken in deutlichem

Widerspruch zu unseren heutigen Werten steht. Der Kulturbeirat vertraut auf die

Objektivität dieser wissenschaftlichen Arbeit und schließt sich daher der Empfehlung zur

Umbenennung an.“

Nach einer lebhaften Aussprache erfolgte die Abstimmung zu diesem Antrag, der

mehrheitlich angenommen wurde (Ja 6, 3 Nein, 2 Enthaltungen).

Zum Schluss wurde noch eine zukünftig umfassendere Bewerbung der kulturellen

Fördermöglichkeiten von Landau (Basis- und Projektförderung) angeregt, damit in diesem

Jahr weitere Kulturschaffende mit kulturellen Projekten in Landau einen Förderantrag

stellen und so wiederum zur Vielfalt der Angebote beitragen können. In der nächsten

Beiratssitzung wird dieser Ansatz dann konkretisiert. Bereits jetzt können sich natürlich

Interessierte jederzeit an den Kulturbeirat oder das Kulturbüro wenden, um die

notwendigen Infos zu erhalten.

Weitere Infos und Kontaktdetails zum Kulturbeirat sind online unter

www.landau.de/kulturbeirat

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

