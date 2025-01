Lampertheim – Jubiläum: MH Bau – Mehr als 25 Jahre in Lampertheim

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das erfolgreiche Unternehmen wurde im Jahr im Oktober 1999 gegründet / MH Bau kann auf zahlreiche in Lampertheim und der Region erfolgreich umgesetzte Bauprojekte verweisen / Wirtschaftsförderung Bergstraße war vor Ort und gratulierte zum Jubiläum

Die MH-Bau Lampertheim feierte im Oktober 2024 ihren 25. Geburtstag. Da ein Unternehmensbesuch im vergangenen Jahr aus Termingründen nicht zustande kam, war die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) in diesen Tagen vor Ort und gratulierte dem Spezialisten für Projektentwicklung, Bauprojekte und Immobilien zum Jubiläum.

Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, sowie Julia Freier, Projektmanagerin im WFB-Unternehmens- und Gründungsservice und Bildungscoach, wurden am Unternehmenssitz in Lampertheim vom Inhaber und Geschäftsführer der MH Bau Marcus Hilsheimer sowie seiner Ehefrau Sabine Hilsheimer, zuständig für das Office Management, begrüßt.

Marcus Hilsheimer informierte über die aktuellen Entwicklungen des Unternehmens. „Wir bieten alle Leistungen aus einer Hand – die Planung und Bauleitung, schlüsselfertige Neubauten in Massivbauweise sowie Umbau, Modernisierung und Sanierung von Bestandsimmobilien“, bekräftigte er. „Sämtliche Arbeiten werden von leistungsstarken Handwerksbetrieben aus der Region durchgeführt.“ Wie er weiter informierte, umfasst das Portfolio auch Energieberatung, zum Beispiel die Berechnung und den Nachweis des Primärenergiebedarfs, Energiespar-Checks, eine Energiediagnose von Gebäude und Heizung und vieles mehr. Zum Leistungsspektrum zählt auch die Vermietung und der Verkauf von Bestandsimmobilien. Ihre Expertise kann die MH Bau durch zahlreiche Referenzobjekte unter Beweis stellen, die in Lampertheim und Umgebung im Kreis von rund 30 Kilometer den vergangenen 25 Jahren verwirklicht wurden.

„Wir freuen uns sehr über Ihren unternehmerischen Erfolg, Ihre Bodenständigkeit und Standorttreue. Wir wünschen auch für die Zukunft ein glückliches Händchen bei all Ihren Projekten“, kommentierte Dr. Zürker. Gemeinsam mit Freier überreichte er eine Gratulationsurkunde.

Info: Die MH Bau Lampertheim finden Sie im Internet unter www.mhbau.de.

Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

