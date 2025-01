Hirschberg – NACHTRAG – LKW kommt nach Kreisverkehr von Fahrbahn der L541 ab – Hoher Schaden an Verkehrsinsel und LKW

Hirschberg an der Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Gestern Morgen kam es auf der L541 zu einem alleinbeteiligten Unfall eines 21-jährigen Lkw-Fahrers.

Gegen 07:15 Uhr fuhr ein 21-jähriger Lkw-Fahrer die L541 von Hirschberg kommend in Fahrtrichtung Heddesheim entlang. Womöglich mit nicht angepasster Geschwindigkeit befuhr der 21-Jährige den ersten Kreisverkehr und stieß beim Verlassen des Kreisverkehrs zunächst gegen die linksseitige Verkehrsinsel. Durch das Gegenlenken des 21-jährigen Fahrers prallte er anschließend gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Der Lkw durchbrach die Schutzplanke und fuhr die dortige Böschung hinunter. Der Lkw kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 21-Jährige konnte das Fahrzeug eigenständig und ohne Verletzungen verlassen. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann jedoch vorsorglich vor Ort medizinisch betreut. Für die Unfallaufnahme musste die L541 für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war, und der Straßenmeisterei Weinheim, wurde die Unfallstelle abgesichert. Durch den Unfall entstand an der Verkehrsinsel, der Leitplanke sowie an den Bäumen/Gebüschen ein Sachschaden, der auf etwa 4.500 Euro geschätzt wird. An dem Lkw entstand ebenso an der Fahrzeugfront ein Sachschaden, der mit 9.000 Euro beziffert wird.

Bei einer weiteren Begutachtung der Örtlichkeit durch eine Fachfirma, können die am Vormittag angedachten Bergungsarbeiten nicht gewährleistet werden, da für die aufwändigen Bergungsmaßnahmen im Vorfeld ein Verkehrsregelungsplan erstellt muss. Wann genau eine Bergung des Lkw erfolgen kann, ist bislang noch nicht bekannt.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

ERSTMELDUNG: Hirschberg an der Bergstraße – L541 – LKW kommt nach Kreisverkehr von Fahrbahn ab