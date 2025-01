Heidelberg – Mit Musik & Comedy dem Winter trotzen! Der Februar im Karlstorbahnhof

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – ÄTNA machen mit ihrer Musik Neugier auf das Neue und Außergewöhnliche während The Busters durch altbewährten Ska punkten. Das Carambolage Kabarett- und Comedy Festival startet durch in den zweiten Monat mit vielfältigen Shows und auch sonst bietet das Programm des Kulturzentrums jede Menge Gelegenheit, der Winterstimmung zu entfliehen.

Musikalisch geht es im Februar in kurzer Zeit vom futuristisch anmutenden Synth-Pop Musik des Dresdner Duos ÄTNA (26. Februar) bis hin zum krachenden Ska von The Busters (28. Februar). Dazwischen präsentieren die Heidelberger Ohrenschmeichler Balsamico ihr neues Album Flow mit einem Releasekonzert im TiK. Das Konzert der amerikanischen Soul-Rocker Lake Street Dive am 7. Februar ist bereits ausverkauft.

Das gleiche gilt für den ersten der zwei Abende mit der Stand-Up Comedy Show Night Wash, die im Rahmen des Carambolage Kabarett- und Comedyfestivals stattfindet und dieses Jahr Jubiläum feiert. Für den zweiten Termin am 9. Februar sind aktuell noch Karten zu haben, doch schnell sein lohnt sich. Mit Yorick Thiede (12. Februar), dem Musik-Kabarett Duo Mackefisch (13. Februar) und Bora (25. Februar) präsentiert das Festival in Februar noch eine Reihe weiterer aufstrebender Humorist*innen. Bei einer neuen Ausgabe des Science Slams slammen Nachwuchswissenschaftler*innen außerdem am 6. Februar über ihre Forschung.

Im TiK – Theater im Karlstorbahnhof startet der Generationen Theaterklub des Karlstorbahnhofs den Februar mit „Hysterikon” (1. und 2. Februar) von Ingrid Lausund, die neben ihrer Theaterarbeit unter anderem als Drehbuchautorin der Fernsehserie „Der Tatortreiniger” Bekanntheit erlangte. Mit dem interaktiven Theaterstück „Ich gebe dir mein Ehrenwort” (6. Februar) setzt sich „Mensch: Theater!” mit den Themen Ehe, Zwangsheirat, gesellschaftliche Vorstellungen von Liebe und Leben auseinander. Und die Heidelberger Gruppe „Die Silberdistel” präsentiert mit dem Stück „Damenkarussel” (21. und 22. Februar), ein humorvolles Kammerspiel.

Tanzbegeisterte kommen am 22. Februar gleich doppelt auf ihre Kosten im TiK ab 18 Uhr mit dem indischen Tanzabend „Penmai” und im Saal um 20 Uhr bei der Vorstellung des Teilhabe-Tanzprojekts „How Soon Is Now”. Das Tanzprojekt der DAGADA Dance Company bietet am 23. Februar zudem einen kostenfreien Workshopstag für alle ab 12 Jahren an.

Dazu gibt es im Februar eine Reihe von Specials: Zu Feier des Black History Month, der Schwarze deutsche Geschichte und Perspektiven sichtbar macht, finden verschiedene Veranstaltungen wie Workshops für BPOC und eine für alle Menschen offene Lesung des Grimme-Online-Award-Preisträgers Stève Hiobi (5. Februar) statt. Die Bands und Musiker*innen des Musikförderprojekts Sprungbrett laden am 9. Februar in der Zentrale zum Sprungbrett-Brunch mit leckerem Essen und Livemusik. Und das von Peter Antony in Zusammenarbeit mit Konzerte am Neckar organisierte „Music Mosaik Meeting” sind drei Abende bestehend aus Livemusik und Begegnung mit Podiumsdiskussionen und Workshops rund um das Thema Kürzungen der Kultur- und Musikförderung (7. bis 9. Februar).

Das vollständige Programm des Karlstorbahnhofs und alle Informationen gibt es unter www.karlstorbahnhof.de