Heidelberg – “einsam – allein -gemeinsam”: Ein Abend für Singles zum Valentinstag

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Manche Menschen wollen allein sein, andere sind es. Wann tut uns Rückzug gut, wann Gemeinschaft?

Wie kann ich gut für mich sorgen, wenn ich das eine oder das andere brauche? Wo übernehme ich Verantwortung für andere, für die Schöpfung? Und spielt auch Gott eine Rolle dabei?

Am Aschermittwoch, der dieses Jahr auf den Valentinstag fällt, beginnt wieder die siebenwöchige Fastenaktion, die die Evangelische Kirche in Deutschland dieses Jahr unter das Motto “Luft holen – 7 Woche ohne Panik” gestellt hat. Das Motto bedeutet,tief durchzuatmen und neue Energie aufzunehmen. Die Bonhoeffergemeinde und die Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche in Heidelberg nehmen das zum Anlass, Singles zu einem Gottesdienst und Begegnungsabend über diese Fragen einzuladen, und zwar am Freitag 14.02. von 19:00-21:00 im Café Bohne (Glatzer Str. 31/Ecke Breslauer Str., 69124 HD-Kirchheim). Nach einem Gottesdienst folgen ein gemeinsamer Imbis und ein anschließender Austausch. Eingeladen sind Singles unabhängig von ihrem Alter, Religionszugehörigkeit oder Herkunft.

Der Eintritt ist frei. Es gibt einen Spendenbox. Wer will, erhält die Möglichkeit, den Austausch auch in den Wochen nach dem 14.02. fortsetzen.

Quelle: Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg