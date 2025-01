Hassloch – Mehrere Feuerwehreinsätze – Astentfernung – Ölverschmutzung im Landwehrgraben – Eigenartig riechende Flüssigkeit in der Röchlingstraße

Hassloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Feuerwehr Haßloch am Donnerstagvormittag drei Mal gefordert.

Am Morgen des 30.01.2025 wurde die Feuerwehr Haßloch um 8:49 Uhr in die Rennbahnstraße alarmiert. Vor Ort drohte ein Ast auf die Fahrbahn zu stürzen. Mithilfe der Drehleiter konnte der Ast entfernt und die Gefahr beseitigt werden. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge und acht Einsatzkräfte. Ebenfalls vor Ort war der Bauhof. Für die Dauer der Maßnahmen war die Rennbahnstraße voll gesperrt.



In der Erstphase dieses Einsatzes erfolgte bereits eine weitere Alarmierung. Im Landwehrgraben wurde eine starke Ölverschmutzung im Gewässer festgestellt. Der Landwehrgraben wurde an mehreren Stellen im Gemeindegebiet durch die Feuerwehr kontrolliert. Eine weitere Ausbreitung konnte durch den Einsatz von Ölsperren verhindert werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Haßloch mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften. Zudem waren die Polizei, die untere Wasserbehörde sowie der Gewässerzweckverband vor Ort. Die Kriminalpolizei nahm zur Ursache die Ermittlungen auf.





Während der Erkundung des Landwehrgrabens ging eine Meldung über eine eigenartig riechende Flüssigkeit in der Röchlingstraße bei der Feuerwehr ein. An der Einsatzstelle konnte die Meldung bestätigt werden. Nach weiterer Erkundung wurde eine Flüssigkeit in der Regenrinne entlang der Röchlingstraße als Ursache ausgemacht. Proben der Flüssigkeit wurden entnommen und zur Analyse an die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen übergeben. In der Röchlingstraße waren zwei Fahrzeuge und acht Einsatzkräfte im Einsatz. Auch hier war der Bauhof mit vor Ort.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Haßloch