Frankenthal – Interessante Verhandlungen am Landgericht im Februar 2025

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Verfahren vor den Großen Strafkammern im Februar 2025:

I. Neu beginnende Verfahren vor den Strafkammern

1. Dienstag, 04.02.2025, 9:00 Uhr, Az. 8 KLs 5027 Js 8572/23 (2)

wegen unerlaubter Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige und bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

– 8. Große Strafkammer –

Dem 43-jährigen Angeklagten wird zur Last gelegt, im Juni 2022 in Ludwigshafen am Rhein einer 16 Jahre alten Jugendlichen mindestens 7 Ecstasy-Tabletten überlassen zu haben, welche die Jugendliche im Beisein des Angeklagten konsumiert haben soll.

Im Juni 2023 soll der Angeklagte in seiner Wohnung in Ludwigshafen Betäubungsmittel in nicht geringer Menge (277 Ecstasy-Tabletten sowie ca. 1,4 g Amphetaminbase) verwahrt haben, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Griffbereit zu den Ecstasy-Tabletten habe der Angeklagte ein zur Verletzung von Personen bestimmtes Jagdmesser mit einer Klingenlänge von ca. 10 cm verwahrt.

Verteidiger:

Rechtsanwalt Shahin Rahimi Azar, Mannheim

Fortsetzungstermine:

Donnerstag, 20.02.2025, 09:00 Uhr

Dienstag, 25.02.2025, 09:00 Uhr

Freitag, 28.02.2025, 09:00 Uhr

2. Mittwoch, 05.02.2025, 09:30 Uhr, Az. 3 KLs 5227 Js 12908/24

wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

–3. Große Strafkammer –

Den beiden Angeklagten, 36 und 37 Jahre alt, wird vorgeworfen, im August 2024 in Speyer in ihrer gemeinsamen Wohnung Betäubungsmittel in nicht geringer Menge (ca. 380 g Haschisch, 396 g Marihuana, 86 g Amphetamin) verwahrt zu haben, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Unter einer Couch in unmittelbarer räumlicher Nähe zu den Betäubungsmitteln sollen die Komplizen einen zur Verletzung von Personen bestimmten Baseballschläger verwahrt haben.

Beide Angeklagten befinden sich in dieser Sache in Untersuchungshaft.

Verteidiger:

Rechtsanwalt Klaus Lüdemann, Speyer

Rechtsanwältin Anke Wagner, Ludwigshafen am Rhein

Fortsetzungstermine:

Dienstag, 25.02.2025, 09:30 Uhr

Dienstag, 11.03.2025, 09:30 Uhr

Dienstag, 18.03.2025, 09:30 Uhr

3. Dienstag, 25.02.2025, 10:00 Uhr, Az. 2 KLs 5327 Js 490/24

wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge u.a.

– 2. Große Strafkammer –

Der 33-jährige Angeklagte soll im Mai 2024 in seiner Wohnung in Ludwigshafen am Rhein Betäubungsmittel in nicht geringer Menge (ca. 77 g Amphetamin, 85 Ecstasy-Tabletten, 1.440 g Cannabis und ein Glas Cannabisöl) verwahrt haben, um den weit überwiegenden Teil gewinnbringend zu verkaufen und den Rest selbst zu konsumieren. In der Nähe der Betäubungsmittel habe der Angeklagte ein Luftgewehr, einen Schlagstock und zwei Messer aufbewahrt.

Der Angeklagte befindet sich in dieser Sache in Untersuchungshaft.

Verteidiger:

Rechtsanwalt Alexander Klein, Ludwigshafen am Rhein

Fortsetzungstermine:

Donnerstag, 27.02.2025

II. Fortsetzungstermine in bereits laufenden Strafverfahren

1. Az. 7 KLs 5227 Js 28183/24 wegen Verbrechens nach § 30a BtMG

(Prozessbeginn: 15.01.2025)

Montag, 03.02.2025, 09:00 Uhr

Mittwoch, 05.02.2025, 09:00 Uhr

Dienstag, 11.02.2025, 09:00 Uhr

Die Details zu dem Verfahren können der ergänzenden Terminvorschau für den Monat Januar entnommen werden.

2. Az. 7 KLs 5471 Js 30289/23 jug wegen schweren Bandendiebstahls u.a.

(Prozessbeginn: 17.12.2024)

Dienstag, 04.02.2025, 09:00 Uhr

Donnerstag, 06.02.2025, 09:00 Uhr

Montag, 10.02.2025, 09:00 Uhr

Dienstag, 11.02.2025, 09:00 Uhr

Montag, 17.02.2025, 09:00 Uhr

Mittwoch, 19.02.2025, 09:00 Uhr

Die Details zu dem Verfahren können der Terminvorschau für den Monat Dezember entnommen werden.

3. Az. 3 KLs 5121 Js 43620/23 wegen Vergewaltigung u.a.

(Prozessbeginn 17.12.2024)

Mittwoch, 12.02.2025, 09:30 Uhr

Donnerstag, 20.02.2025, 09:30 Uhr

Donnerstag, 27.02.2025, 09:30 Uhr

Donnerstag, 06.03.2025, 09:30 Uhr

Donnerstag, 13.03.2025, 09:30 Uhr

Donnerstag, 20.03.2025, 09:30 Uhr

Donnerstag, 27.03.2025, 09:30 Uhr

Donnerstag, 03.04.2025, 09:30 Uhr

Donnerstag, 10.04.2025, 09:30 Uhr

Donnerstag, 24.04.2025, 09:30 Uhr

Mittwoch, 30.04.2025, 09:30 Uhr

Dienstag, 27.05.2025, 09:30 Uhr

Mittwoch, 28.05.2025, 09:30 Uhr

Dienstag, 03.06.2025, 09:30 Uhr

Die Details zu dem Verfahren können der Terminvorschau für den Monat Dezember entnommen werden.

4. Az. 1 Ks 5421 Js 8382/19 wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung

(Prozessbeginn: 23.01.2025)

Donnerstag, 13.02.2025, 9:00 Uhr

Dienstag, 25.02.2025, 09:00 Uhr

Donnerstag, 06.03.2025, 09:00 Uhr

Donnerstag, 13.03.2025, 09:00 Uhr

Dienstag, 18.03.2025, 09:00 Uhr

Donnerstag, 20.03.2025, 09:00 Uhr

Die Details zu dem Verfahren können der Terminvorschau für den Monat Januar entnommen werden.

5. Az. 7 KLs 5410 Js 8027/24 wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz

(Prozessbeginn: 29.01.2025)

Donnerstag, 13.02.2025, 09:00 Uhr

Die Details zu dem Verfahren können der Terminvorschau für den Monat Januar entnommen werden.

Quelle: Landgericht Frankenthal

