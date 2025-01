Brühl – Ausstellung in der Villa Meixner – ” HEIMAT – DER HIMMEL ÜBER UNS” – 21.03. – 27.04.2025

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar – In ihrer Werkgruppe „HEIMAT – DER HIMMEL ÜBER UNS“ setzt Bettina Mohr den Gemäldezyklus mit Landschaftsimpressionen fort, wobei hier der Mensch in die poetischen Landschaftsbilder integriert wird und in eine emotionale Beziehung zu der Natur tritt.

Auffallend ist der Bildaufbau, der die Dominanz des Himmelsgeschehens eindrucksvoll hervorhebt und der Farbklang, der den Betrachter Klarheit und Ruhe, diffuse Verträumtheit, die unterschiedlichen Lichtwirkungen des Tages- und Jahreszeiten entdecken lässt.

Die atmosphärisch, teils melancholisch stimmende Farbgebung in Verbindung mit dem Pinselduktus, wollen mehr als Landschaft „nur“ abzubilden. So sollen sich die Gemälde nicht in der Nachahmung der Natur erschöpfen. Die Wirklichkeit dient lediglich als Quelle der Bildphantasien.

So interpretiert die Künstlerin die Realität neu.

Ort der Ausstellung:

Villa Meixner, Schwetzingerstr.24, 68782 Brühl

Öffnungszeiten:

Sa. 14:30 Uhr – 17:30 Uhr I So. + Feiertag 14:00 Uhr – 17:30 Uhr

Ausstellungsdauer:

21. März – 27. April 2025

Künstlerin:

Bettina Mohr, Bildende Künstlerin

Titel:

HEIMAT – DER HIMMEL ÜBER UNS

Vernissage: Begrüßung:

Einführung:

Musik:

21. März 2025, 19.00 Uhr

Dr. Ralf Göck, Bürgermeister

Dr. Helmut Orpel, Kunsthistoriker und Autor

Jugendmusikschule Brühl

Quelle/Foto: Bettina Mohr, Bildende Künstlerin