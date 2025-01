Wörth – 25. Rock-Classic- & Oldie-Night mit The Beat Brothers, RockXn und Delta Rock – Gitarrenmusik von 1960 bis 1990

Wörth / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits seit über vier Jahrzehnten auf der Bühne und mehrfach zu Gast bei der Rock-Classic- & Oldie-Night in Wörth: Die Beat Brothers sind am Samstag, 22. März wieder in der Bienwaldhalle am Start. In diesem Jahr feiert die erfolgreiche Veranstaltung ihr 25. Jubiläum.

Am Samstag, 22. März um 20:00 Uhr startet die 25. Wörther Rock-Classic- & Oldie-Night der Handballabteilung des TV 03 Wörth. Mit den Beat Brothers, die bereits über viele Jahre Bühnenpräsenz, Tausende von Konzerten und zahlreiche Auftritte in der Bienwaldhalle vorzuweisen haben, ist eine der beliebtesten Bands der Oldie-Night dabei. Das Repertoire von den 1960er bis 1990er Jahren und Interpreten wie die Beatles, die Rolling Stones oder Queen garantieren für beste Stimmung. Man spürt förmlich die Energie, die in jedem Solo, in jeder Gesangspassage freigesetzt wird, um das Konzert zu einem einmaligen großen Erlebnis zu machen. Wahrscheinlich sind es diese Musikalität und der Perfektionismus, die die Beat Brothers über die vielen Coverbands heraushebt. So haben sie auch in Wörth zahlreiche Freunde gefunden, die sich schon im Vorfeld auf den 22. März freuen.

Traditionell treten bei der Rock-Classic- & Oldie-Night immer drei Livebands im Wechsel auf – so auch in diesem Jahr. Hier das Line up für die 25. Wörther Rock-Classic- & Oldie-Night:

• The Beat Brothers: Gitarrenrockmusik der 1960er bis 1990er Jahre

• RockXn: Unplugged Pop, Rock und Soul

• Delta Rock: Rock-History

Quelle/Foto: Music Enterprises Eventagentur