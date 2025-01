Weinheim – „Rising Stars“ der Streichmusik

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Minetti Quartett aus Wien gastiert am 14. Februar in Weinheim und spielt

auf berühmten Instrumenten

Maria Ehmer (Violine), Anna Knopp (Violine), Milan Milojicic (Viola), Leonhard

Roczek (Violoncello) – das ist die aktuelle Besetzung des Minetti Quartetts, das als

Streichquartett am Freitag, 14. Februar, 19.30 Uhr, in der Aula der Hans-Freudenberg-

Schule auftritt. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Weinheim.

Das österreichische Minetti Quartett ist seit seiner Gründung vor 18 Jahren in Wien

beheimatet. Dort gestaltet das Quartett seit drei Jahren einen eigenen Konzert-Zyklus.

Internationale Konzertreisen durch Europa, Asien, Nord- und Südamerika bereichern den

Konzertalltag seit Beginn an. Der Name „Minetti Quartett“ bezieht sich auf ein Schauspiel

des Schriftstellers Thomas Bernhard, der in Ohlsdorf im Salzkammergut lebte, wo auch

die beiden Geigerinnen des Quartetts aufwuchsen. Seit der Nominierung für den „Rising

Stars“ Zyklus der „European Concert Hall Organization“ 2008/09 konzertiert das Minetti

Quartett wiederholt in den renommiertesten Konzertsälen.

Das Minetti Quartett ist Gewinner zahlreicher internationaler Kammermusik-Wettbewerbe

(Schubert-Wettbewerb, Haydn-Wettbewerb) und erhielt auch den österreichischen „Großer

Gradus ad Parnassum Preis“, das Startstipendium des österreichischen

Bundesministeriums sowie das Karajan-Stipendium. Lehrer des Minetti Quartetts waren

Johannes Meissl und die Mitglieder des Alban Berg Quartetts an der Musikuniversität in

Wien. Als Teilnehmer der Europäischen Kammermusikakademie (ECMA) erhielten sie

außerdem wesentliche künstlerische Impulse von Ferenc Rados, Alfred Brendel sowie

Mitgliedern des Artemis Quartett, Amadeus Quartett und Hagen Quartett.



Die Österreichische Nationalbank stellt dem Quartett zwei Violinen von G.B.Guadagnini

(„Mantegazza“ 1744 und „ex Meinel“, 1770-1775) und ein Violoncello von G.Tononi

(Bologna, 1681) leihweise zur Verfügung. Milan Milojicic spielt auf einer Viola von Bernd

Hiller (2009).

Für Kulturpass-Inhaberen wird ein Kontingent an Tickets kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Bitte bestellen Sie die Tickets vor der Veranstaltung per E-Mail an

kulturbuero@weinheim.de. Hierbei bitten wir folgende Angaben zu machen: Name,

Vorname, Telefonnummer und Stichwort „Kulturpass“.

Eintritt: Ab 8 Euro. Vorverkauf in Weinheim: Tourist-Information und Kartenshop

DiesbachMedien, sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online: www.reservix.de oder

an der Tageskasse.

Fotos: Irene Zandel

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim