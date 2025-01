Speyer – Zum Tod von Theo Magin – Nachruf der CDU Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Lehrer, Politiker, Bürgermeister, Abgeordneter, Ehrenbürger, Musiker – ein erfülltes Leben hat sich in Vertrauen auf Gott vollendet.

Mit Theo Magin haben wir eine bedeutende Person des öffentlichen Lebens verloren, ich selbst einen Freund. Als treibende Kraft, in vielen Bereichen engagiert – so kannten wir Theo Magin. Der Ehrenbürger von Schifferstadt war ein Macher, eine Führungspersönlichkeit, die sich durch eine große Durchsetzungskraft auszeichnete. Theo Magin begleitete viele wichtige politischen Ämter, ob als Vorsitzender eines CDU-Kreisverbands, als Bürgermeister, Mitglied des Kreistages oder als Landtags- und Bundestagsabgeordneter. Auch in der Kirche gab Theo den Ton an, wenn er auf der Orgelbank saß. Und immer ist Theo Magin Mensch geblieben. Noch im hohen Alter war mir Theo Magin ein Ratgeber. Ich bin dankbar, dass ich Theo Magin zusammen mit der CDU-Ortsvorsitzenden Prof. Dr. Laura Ehm im September 2022 für seine 60-jährige Mitgliedschaft ehren durfte. Unvergessen auch für mich die musikalische Gottesdienstgestaltung mit Domkapellmeister a.D. Prof. Leo Kraemer zu Theos 90. Geburtstag in St. Laurentius.

Ja, wir sind traurig, dass Theo Magin nicht mehr unter uns weilt. Sind wir aber dankbar, dass wir ihn haben und Freund nennen durften.

Quelle CDU Speyer