Sinsheim – Veranstaltungen der GRN-Klinik Sinsheim im Februar – Infoabend für werdende Eltern – Still- und Babytreff – GRN-Akademie

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die kommenden Veranstaltungen der GRN-Klinik Sinsheim:

Informationsabend für werdende Eltern mit Kreißsaalführung

Nächster Infoabend für werdende Eltern findet am Montag, 10. Februar um 17 Uhr im Casino statt

Einmal im Monat lädt die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim, Nadine A. Michel, mit ihrem Team zu einem Infoabend für werdende Eltern ein. Im Casino neben der Klinik informieren sie über das Leistungsangebot der Geburtshilfe und beantworten alle offenen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Je nach aktueller Situation im Kreißsaal können die Räumlichkeiten dort auch in diesem Rahmen besichtigt werden. Die nächste Veranstaltung findet am 10. Februar um 17 Uhr statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Andere Eltern treffen, sich austauschen, kompetenten Rat erhalten

Nächster Still- und Babytreff findet am Dienstag, 18. Februar von 10 Uhr bis 11:30 Uhr statt

Jeden 3. Dienstag im Monat ab 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr bietet der Still- und Babytreff jungen Müttern mit ihren Babys bis 12 Monaten eine Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen. Lisa Hölzel, Kinderkrankenschwester und Stillberaterin, begleitet die Treffen und gibt wertvolle Informationen und Tipps rund um die Themen Stillen, Ernährung (Beikost), Babyschlaf und vieles mehr. Der nächste Still- und Babytreff findet am 18. Februar um 10 Uhr im Sportraum des Betreuungszentrum, direkt gegenüber der Klinik statt.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim gibt es unter www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

und zu unseren Beleghebammen unter https://geburtshilfe-sinsheim.de/

GRN-Akademie geht in die zweite Runde

Medizinisches Symposium für alle GRN-Mitarbeitenden und niedergelassene Ärzte der Region am 22. Februar in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim

Nach dem gelungenen Auftakt im September 2023 geht die GRN-Akademie in die zweite Runde: Zum großen medizinischen Symposium, das dieses Mal in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim stattfindet, sind Ärzte der Region sowie alle GRN-Mitarbeitenden am 22. Februar eingeladen. Ziel der Veranstaltung ist es, die Fort- und Weiterbildung zu stärken und den fachlichen Austausch innerhalb der vier GRN-Standorte und mit den zuweisenden Kollegen zu fördern. Themenschwerpunkte in diesem Jahr sind die regionale und überregionale Gesundheitspolitik, neue Entwicklungen und Ergebnisse der Medizin, die GRN-Klinik Sinsheim im Wandel sowie Vorträge aus der Perspektive der jüngsten Ärzte-Generation. Mehr Informationen zu den einzelnen Vorträgen und den Referenten gibt es unter www.grn.de/grn-akademie

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen bis 7. Februar bitte per Mail an: akademie@grn.de. Für die Veranstaltung sind Fortbildungspunkte der Landesärztekammer beantragt.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar