Schifferstadt – Gemeinsam für eine sichere Wahl

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Zurzeit werden die Wahlbenachrichtigungen versendet. Sobald diese zugestellt wurden, können die Bürgerinnen und Bürgern – sofern sie das wünschen – ihre Briefwahlunterlagen beantragen. Die Briefwahlunterlagen werden voraussichtlich in der Woche vom 10. Februar bei der Stadtverwaltung eintreffen und können erst danach an die Wählerinnen und Wähler versendet oder im Rathaus abgeholt werden. Aufgrund der kurzen Zeitspanne vom Eintreffen der Briefwahlunterlagen bis zur Bundestagswahl wird empfohlen, direkt am Wahltag im Wahllokal zu wählen. Es ist ebenfalls möglich, die Briefwahlunterlagen über die städtische Website www.schifferstadt.de/wahlen online zu beantragen. Von Nachfragen oder Anträgen via E-Mail bittet die Stadtverwaltung Schifferstadt abzusehen. Damit die Wahl sicher ablaufen und das Maß an kursierenden Falschinformationen so gering wie möglich gehalten wird, hat das Bundesministerium des Innern und für Heimat Leitfäden erarbeitet. Diese sind ebenfalls auf der städtischen Website hinterlegt. Dort sind außerdem alle aktuellen Informationen zur Wahl, Erklärungen zum Ablauf sowie ein Wahlhelfer-Aufruf zu finden.

Quelle: Stadt Schifferstadt