Sandhausen – Krippen- und Kindergartenplätze werden künftig zentral vergeben

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Nutzung der Online-Plattform Kita-Data-Webhouse sorgt für einen familienfreundlichen, transparenten Anmeldeservice.

Krippen- und Kindergartenplätze werden in der Gemeinde Sandhausen ab 1. Februar 2025 über ein zentrales Anmeldeverfahren vergeben. Die Nutzung der Online-Plattform Kita-Data-Webhouse gewährleistet dabei, dass eventuelle Wartezeiten verkürzt werden oder gar nicht erst entstehen. „Ich freue mich, dass der Anmeldeservice für unsere Familien damit noch freundlicher und transparenter wird. Denn künftig ist es beispielsweise möglich, einen Wunsch-Betreuungsplatz in der Kita zentral vorzumerken. So vereinfachen wir die Anmeldung für die Betreuungsplätze ebenso wie für die Platzvergabe. Das System ist nun wesentlich effizienter“, sagt Bürgermeister Hakan Günes.

Sobald ein Kind für den Kindergarten angemeldet werden kann, bekommt die Familie künftig Post von der Gemeindeverwaltung mit sämtlichen Informationen rund um das Anmeldeverfahren via Homepage der Gemeinde Sandhausen. Auch jetzt haben alle Sandhäuser Familien, deren Kind für einen Kindergarten für das Kalenderjahr 2025/2026 angemeldet werden kann, ein Schreiben erhalten. Darin wird erklärt, wie die Online-Anmeldung mit Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort funktioniert. Alle Informationen sind auf der Website der Gemeinde Sandhausen unter https://www.sandhausen.de/de/Leben-Lernen/Kinder,Jugend-Bildung/Kinderbetreuungen zu finden.

Dort kann man sich zunächst über alle Betreuungsangebote schlau machen, um die bis zu drei Wunscheinrichtungen bei der Anmeldung auszuwählen. Die Platzvergabe im Krippenbereich (Kinder bis 3 Jahre) erfolgt unterjährig ohne Stichtag, die Platzvergabe im Kindergartenbereich (Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren) erfolgt mit Stichtag, der jeweils auf der Homepage genannt wird. Bei der Vergabe von Kindergartenplätzen werden nach Ablauf des Stichtags die Anmeldungen bearbeitet.

Für die Aufnahme in einen Kindergarten spielt es keine Rolle, wer sein Kind als erstes in das Online-Portal eingetragen hat. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach festgelegten Kriterien. Diese sind ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde Sandhausen zu finden.

Bereits angemeldete Kinder müssen nochmals online angemeldet werden

Yvonne Röser von der Stabsstelle Kinderbetreuung weist auf einen wichtigen Umstand zum Start des zentralen Anmeldeverfahrens hin: „Auch alle Eltern, die ihr Kind bereits angemeldet haben, müssen wir bitten, ihr Kind online anzumelden und das zentrale Anmeldeverfahren zu nutzen.“

Wer keine Möglichkeit hat, sein Kind im Online-Portal einzutragen, wer Fragen oder Anregungen hat oder wer in Sandhausen zugezogen ist, wendet sich einfach an die Stabsstelle Kinderbetreuung im Rathaus (Yvonne Röser, Zimmer 26, Telefon 06224 592-166, kinderbetreuung@sandhausen.de).

Das Kita-Data-Webhouse (KDW) ist ein Modul der sogenannten Zentralen Vormerkung – es ist ein kostenfreies Angebot des Landesjugendamtes (KVJS), an dem sich aktuell über 80 Anwenderkommunen aus Baden-Württemberg beteiligen.

Quelle:

GEMEINDE SANDHAUSEN