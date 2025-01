Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Eröffnung des offenen Kanals Ludwigshafen am 31.01.2025 um 18:30 Uhr wird unser Bundestagskandidat für den Wahlkreis 206 Sertac Bilgin vor Ort sein. Am 01.02.2025 startet die erste Wahlkampftour von Sertac Bilgin in Ludwigshafen. An unseren Wahlkampfständen steht er für Gespräche bereit: 08:30 Uhr Edigheim, Bürgermeister-Fries-Straße 14, 09:30 Uhr Oppau, ... Mehr lesen »