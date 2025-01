Reilingen – Betrunkene Supermarktkundin dreht wegen falschem Wechselgeld durch

Reilingen/ Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Dienstagabend um kurz nach 20:30 Uhr zu einem Streit in einem Supermarkt in der Siemensstraße. Eine 31-jährige Kundin beschwerte sich bei der Kassiererin über angeblich fehlendes Wechselgeld. Nachdem sich die Sache nicht sofort klären ließ, kam die Filialleiterin hinzu, um das Problem zu lösen. Nach einem kurzen Gespräch eskalierte die Situation und die 31-Jährige griff die Filialleiterin ohne Vorwarnung an. Als diese am Boden lag, trat ihr die 31-Jährige ins Gesicht. Ein Zeuge musste Pfefferspray einsetzen, um weitere Übergriffe zu verhindern. Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim nahm die 31-Jährige schließlich in Gewahrsam. Doch auch mit Eintreffen der Polizei beruhigte sich die Frau nicht, sondern beleidigte mehrfach die Beamten. Ein Test ergab, dass sie mit über 1,2 Promille alkoholisiert war. Die Filialleiterin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Nach ihrer Ausnüchterung wird sich die 31-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung verantworten müssen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neulußheim unter der Telefonnummer 06205/ 31129 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim