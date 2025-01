Neustadt – Unter Cannabiseinfluss mit dem E-Scooter unterwegs…

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) … war ein 33-Jähriger aus Neustadt/W., welcher in der Landwehrstraße in 67433 Neustadt/W. am 28.01.2025 um 23:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem Fahrer konnte nämlich mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und dessen E-Scooter sichergestellt wurde. Nun erwartet diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße