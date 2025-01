Neustadt – Einbruch in Atelier in der Deidesheimer Straße

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 28.01.2025 kurz nach 23:30 Uhr teilt ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens mit, dass in ein Atelier in der Deidesheimer Straße in 67435 Neustadt/W. eingebrochen wurde. Die bislang unbekannten Täter konnte in dem Objekt nicht mehr festgestellt werden. Diese gelangten durch Anstellen einer Leiter an ein Fenster, schlugen dieses ein und betraten im Anschluss das Anwesen. Ob etwas entwendet wurde konnte nicht abschließend geklärt werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch das beschädigte Fenster entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei Neustadt/W. bitte um Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung der Tat.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße