Mannheim – Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen Juri Knorr für Nationalelf wieder einsatzfähig – Handballspiel zwischen Deutschland und Portugal wird heute live um 20.30 Uhr übertragen

Oslo / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Viertelfinale bei der Handball-WM in Oslo/Norwegen zwischen Deutschland und Portugal wird heute am Mittwochabend (29.1) um 20.30 Uhr live in der ARD übertragen. Die Fernsehübertragung beginnt ab 20.15 Uhr. Die deutsche Mannschaft belegte in der Hauptrunde den zweiten Tabellenplatz, die Portugiesen sind bisher noch ungeschlagen. Mit einem Sieg könnten das deutsche Team zum dritten Mal in Folge nach der Heim-EM und Olympia 2024 ins Halbfinale eines großen Turniers einziehen. Bundestrainer Alfred Gislason kann auch wieder Spielmacher Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen einsetzen, der beim letzten Spiel nicht dabei war.

Text: Michael Sonnick

Foto : Spielmacher Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen ist für das Viertelfinale am 29.1 wieder fit (Foto Michael Sonnick)