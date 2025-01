Mannheim – MVV tauscht Laternenmasten am Wasserturm aus und rüstet Lichtpunkte auf LED-Technologie um

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Arbeiten beginnen am 3. Februar 2025 und werden voraussichtlich Anfang März 2025 abgeschlossen – Historische Leuchten im Pergolen-Bereich werden ebenfalls mit

energieeffizienten LEDs ausgestattet MVV Netze, die Netzgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens MVV, tauscht

ab Montag, 3. Februar 2025, im Auftrag der Stadt Mannheim die insgesamt 24 vier

Meter hohen Laternenmasten rund um den Mannheimer Wasserturm aus und rüstet

die Lichtpunkte anschließend auf moderne LED-Leuchten um.

Die Standorte der Masten bleiben unverändert. Gleichzeitig erhalten die neuen Masten passend zur

Umgebung einen Anstrich in silikatgrün.

Auch die historischen Leuchten im Pergolen-Bereich am Wasserturm werden auf

moderne LED-Leuchten umgerüstet. Die Arbeiten an den Leuchten und der

Mastenaustausch werden voraussichtlich Anfang März 2025 abgeschlossen.

Die Umstellung auf die LED-Technologie schützt durch das eingesparte CO2 nicht nur

das Klima und die Insekten, sie leistet auch einen wichtigen Beitrag zur

Energieeinsparung und Verkehrssicherheit, da der Verkehrsraum bei deutlich

vermindertem Energieverbrauch besser ausgeleuchtet wird.

MVV Netze betreibt als Dienstleister in der Stadt Mannheim sowie in zahlreichen

weiteren Städten und Gemeinden in der Metropolregion Rhein-Neckar die

Straßenbeleuchtungsnetze.

Für Fragen und Anregungen ist MVV Netze per E-Mail an instandhaltung-

stromnetze@mvv-netze.de zu erreichen.

Störungen bei der Straßenbeleuchtung können direkt an MVV Netze per E-Mail an

strassenbeleuchtung@mvv-netze.de gemeldet werden.

Quelle: MVV Energie AG