Mannheim – Medizinische Hilfe ohne Hürden: Die mobile Praxis der Vesperkirche

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Mannheimer Vesperkirche wird nicht nur für warme Mahlzeiten gesorgt, sondern auch für die medizinische Versorgung von Menschen in Not. Die mobile Arztpraxis der Johanniter und eines Ärzteteams steht während der vierwöchigen Aktion bereit, um den Gästen medizinische Betreuung und Beratung anzubieten. Ein niederschwelliges Angebot, das dringend gebraucht wird. „Es sind oft Menschen, die keinen Hausarzt haben oder sich keinen Arztbesuch leisten können“, erklärt Prof. Dr. Peter Hohenberger, leitender Chirurg am Universitätsklinikum Mannheim, der in diesem Jahr erneut bei der Vesperkirche mitwirkt. Täglich suchen bis zu sieben Gäste die mobile Praxis auf. Viele haben schlecht verheilte Wunden, medizinische Fragen oder sind von den hohen Kosten für notwendige Medikamente überfordert. Die Ärzte helfen nicht nur mit Behandlungen, sondern auch bei der Klärung medizinisch-sozialrechtlicher Fragen.

Hilfe, wo sie dringend benötigt wird

Ein aktueller Fall zeigt, wie wichtig dieses Angebot ist: Ein Diabetiker hatte ein Rezept für ein Medikament, das ihm die Apotheke nicht aushändigen konnte, weil es nur langfristig verschrieben wird. Der Mann stand ohne lebenswichtige Versorgung da. Dr. Peter Hohenberger nahm sich der Sache an, setzte sich mit dem verschreibenden Arzt in Verbindung und ermöglichte die Ausgabe der dringend benötigten Insulinpumpe.

Auch Rückversorgungsfälle sind häufig: Ein Gast kam mit einer Gesichtsverletzung, in der noch Fäden saßen, da er keinen Arzt für die Nachsorge hatte. Die mobile Praxis konnte schnell und unkompliziert helfen.

Barrieren abbauen, Vertrauen schaffen

Neben der medizinischen Hilfe ist es oft das Gespräch, das den Menschen besonders guttut. „Viele schämen sich, zum Arzt zu gehen – sei es wegen ihres Körpergeruchs, mangelnder Sprachkenntnisse oder schlechter Erfahrungen“, berichtet Johanniter Joachim Klemm. In der Vesperkirche finden sie eine Umgebung, in der sie ohne Angst um Hilfe bitten können. Die medizinische Betreuung in der Vesperkirche zeigt eindrucksvoll, wie wichtig niederschwellige Angebote für Menschen in prekären Lebenslagen sind. Hier wird nicht nur behandelt, sondern auch zugehört – ein offenes Ohr kann manchmal ebenso viel bewirken wie ein Pflaster.

Die 28. Mannheimer Vesperkirche läuft noch bis zum 9. Februar 2025. Getragen von der Evangelischen Kirche Mannheim und ihrem Diakonischen Werk, bietet sie neben einem warmen Mittagessen ein breites Sozialberatungsangebot. Geöffnet ist sie täglich von 11 bis 15 Uhr, Mittagessen wird bis 14 Uhr ausgegeben. Die Aktion ist vollständig spendenfinanziert und kostet jährlich etwa 250.000 Euro. Spenden sind herzlich willkommen: Spendenkonto: Evangelische Kirche Mannheim, Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE44670505050039003007, BIC: MANSDE66XXX, Stichwort: Vesperkirche, Weitere Infos: www.vesperkirche-mannheim.de, Foto: Jessica Lammer. (JeLa)

Quelle/Fotos: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim