Mannheim – Medien-Elternabend in der Stadtbibliothek – Digitale Lebenswelten – Chancen und Risiken

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 28.01.2025 kurz nach 23:30 Uhr teilt ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens mit, dass in ein Atelier in der Deidesheimer Straße in 67435 Neustadt/W. eingebrochen wurde. Die bislang unbekannten Täter konnte in dem Objekt nicht mehr festgestellt werden. Diese gelangten durch Anstellen einer Leiter an ein Fenster, schlugen dieses ein ... Mehr lesen »