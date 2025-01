Mannheim – In der Mittagspause ins rem Museum – Kuratoren-Führung und Yoga

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der aktuellen Sonderausstellung „Essen und Trinken” laden die Reiss-Engelhorn-Museen zu Erlebnisreisen durch Körper und Zeit ein. Zur Schau gibt es ein abwechslungsreiches Begleitprogramm. Im Februar warten zwei spannende Angebote in der Mittagszeit.

Am Mittwoch, den 5. Februar lädt rem-Generaldirektor Prof. Dr. Wilfried Rosendahl um 12:30 Uhr zu einer kulinarischen Zeitreise ein. Bei einer 30-minütigen Führung geht es durch den Ausstellungsteil im Museum Zeughaus C5. Hier erzählen rund 300 außergewöhnliche, kostbare und teils kuriose Exponate faszinierende Ess- und Trinkgeschichten – von der Altsteinzeit über Römerzeit, Mittelalter und Barock bis in die Zukunft. Treffpunkt ist an der Kasse in C5. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.

Am Mittwoch, den 12. Februar stehen um 12 Uhr Yoga-Übungen auf dem Programm, die die Verdauung in Schwung bringen und für Entspannung sorgen sollen. Durch sanfte Bewegungen werden die inneren Organe massiert und aktiviert. Die geprüfte Yoga-Lehrerin Heidi Voth zeigt Drehungen, die sogar entgiftend wirken, so dass Giftstoffe gelöst und abtransportiert werden. Auf diese Weise sammeln die Teilnehmenden Energie für den Rest des Tages. Treffpunkt ist an der Kasse in den rem-Stiftungsmuseen in C4,12. Auch hier beträgt die Teilnahmegebühr 5 Euro. Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, wird eine Buchung im Online-Shop der Reiss-Engelhorn-Museen unter shop.rem-mannheim.de empfohlen. Mitzubringen sind bequeme Kleidung und eine Matte oder Decke. Eine weitere Yoga-Einheit wird am Donnerstag, den 13. März um 16 Uhr angeboten. Auch hierfür sind bereits Tickets im Online-Shop erhältlich.

