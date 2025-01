Mannheim – IHK: Einzelhandelsimmobilien – Mieten in 1a-Lagen weiter unter Druck

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mieten für Einzelhandelsflächen in den zentralen, hochpreisigen Lagen der Region sind weiter rückläufig. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sind die Mieten sogar um bis zu 25 Prozent zurückgegangen. Das sind Ergebnisse einer Evaluation der Nettokaltmieten (ohne Nebenkosten und Mehrwertsteuer) in Mannheim und Heidelberg für das Jahr 2024, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar durchgeführt hat. „Das zweite Jahr des wirtschaftlichen Abschwungs geht auch an den Vermietern der Haupteinkaufsstraßen nicht vorbei. Zwar hält sich die Zahl der Leerstände in den Oberzentren Mannheim und Heidelberg in Grenzen, aber gerade Neuvermietungen werden immer schwieriger und sind in der Regel nicht zu Vor-Corona-Mietpreisen möglich“, erklärt Mario Klein, IHK-Geschäftsbereichsleiter „Verkehr, Handel und Stadtentwicklung“. Dabei gelte: „Gewerbemieten sind in erster Linie Verhandlungssache. Das gibt Mietern und Vermietern Freiräume, um für beide Seiten gute Lösungen zu entwickeln und Leerstände zu vermeiden.“

Im Jahr 2024 betrug in Mannheim die Ladenmiete für kleinere Geschäfte (ca. 60 Quadratmeter) in 1a-Lage 128 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht einem Rückgang von 10 Prozent gegenüber der Vorjahresmiete von 142 Euro. Bei größeren Geschäften mit ca. 150 Quadratmetern sank die Miete 2024 im Vergleich zum Vorjahr von 103 Euro auf 92 Euro (11 Prozent).

Ähnlich die Lage in Heidelberg: Dort sank die Miete für Einzelhändler mit kleiner Verkaufsfläche in 1a-Lagen um 5 Prozent auf 104 Euro pro Quadratmeter. Im Jahr 2023 betrug die Miete 110 Euro. Größere Händler zahlten vergangenes Jahr 71 Euro, ein Rückgang von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmietpreis von 75 Euro.

Die Mieten für Geschäfte in Nebenstraßen („1b-Lagen“) zeigten sich im vergangenen Jahr vergleichsweise stabil im Vergleich zum Vorjahr: 2024 sank die Spitzenmiete in Mannheim und Heidelberg um 3 Prozent. In Mannheim lag die Spitzenmiete 2023 bei 33 Euro pro Quadratmeter, 2024 bei 32 Euro. In Heidelberg war ein Rückgang von 36 Euro auf 35 Euro zu verzeichnen.

Weitere Informationen unter www.ihk.de/rhein-neckar/gewerbemieten

Hintergrund:

Die IHK Rhein-Neckar nutzt für ihre jährliche Auswertung der gewerblichen Mietpreise in Heidelberg und Mannheim Daten des deutschen Immobilienverbandes IVD und des Regionalen Immobilienwirtschaftlichen Informationssystems (RIWIS) der Bulwiengesa AG.