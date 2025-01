Mannheim – Bundestagswahl am 23. Februar 2025 – Wahlbenachrichtigung erhalten?

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gesetzliches Fristende für die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen ist der 2. Februar 2025. Die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen in Mannheim ist so gut wie abgeschlossen. Diejenigen, die glauben wahlberechtigt zu sein, aber bis zum 2. Februar 2025 keine Wahlbenachrichtigung bekommen haben, sollten dann schnell das Wahlbüro unter 0621/293-9566 anrufen und den Eintrag im Wählerverzeichnis prüfen lassen. Personen, die eingetragen sind, können am 23. Februar 2025 auch ohne Wahlbenachrichtigung mit dem Ausweis wählen. Wer nicht eingetragen ist, muss dies sofort berichtigen lassen, weil sonst nicht gewählt werden darf. Das Wahlbüro hilft gerne.

Wichtige Hinweise für die Briefwahl

Die Stimmzettel stehen voraussichtlich erst ab Anfang Februar zur Verfügung. Das Wahlbüro öffnet daher für die Briefwahl vor Ort erst am Montag, 10. Februar 2025. Die Briefwahlunterlagen können ebenfalls erst etwa zwei Wochen vor der Wahl versendet werden. Die Zeit ist knapp, insbesondere für den Versand in das und aus dem Ausland. Wer Briefwahl machen möchte, sollte die Postwege berücksichtigen. Außerdem endet die Frist für die Beantragung von Wahlscheinen mit Briefwahlunterlagen nun gesetzlich am Freitag vor der Wahl um 15 Uhr statt wie bisher um 18 Uhr.

Briefwahlbüro

Das Wahlbüro hilft gerne bei allen Fragen zur Bundestagswahl: Telefon 0621/293-9566, Fax 0621/293-9590, E-Mail wahlbuero@mannheim.de, Informationen im Internet unter www.mannheim.de/wahlen. Für die Briefwahl vor Ort ist das Wahlbüro wie folgt im Rathaus E 5 geöffnet: vom 10. bis zum 20. Februar 2025: montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, donnerstags 8 bis 20 Uhr, am 21. Februar 2025: 8 bis 15 Uhr

Wahlinfo-App

Mit der Wahlinfo-App der Stadt Mannheim gibt es unmittelbaren Zugriff auf umfangreiche Informationen. Sie informiert über grundlegende und aktuelle Themen, erinnert mithilfe von Push-Nachrichten an wichtige Termine und beantwortet viele Fragen, wie zum Beispiel: Wann findet die Wahl statt? Wie kann ich per Briefwahl wählen? Was, wenn ich kurz vor der Wahl umziehe? Wie lauten die amtlichen Endergebnisse? Die barrierearme Anwendung ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich.

Quelle: Stadt Mannheim