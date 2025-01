Ludwigshafen – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Benckiserstraße, nahe der Einmündung zur Berliner Straße, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Skoda, der am Fahrbahnrand parkte. Der Fahrzeughalter stellte das Auto dort am vergangenen Montag (27.01.2025) um cairca 20 Uhr ab.

Als er am Folgetag (28.01.2025) um 5 Uhr morgens zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Lackschäden an der Beifahrerseite. Offenbar streifte ein unbekanntes Fahrzeug den Skoda im Vorbeifahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz