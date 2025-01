Ludwigshafen – Termine der CDU zur Bundestagswahl mit Sertac Bilgin

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Eröffnung des offenen Kanals Ludwigshafen am 31.01.2025 um 18:30 Uhr wird unser Bundestagskandidat für den Wahlkreis 206 Sertac Bilgin vor Ort sein.

Am 01.02.2025 startet die erste Wahlkampftour von Sertac Bilgin in Ludwigshafen. An unseren Wahlkampfständen steht er für Gespräche bereit:

08:30 Uhr Edigheim, Bürgermeister-Fries-Straße 14,

09:30 Uhr Oppau, Edigheimer Straße 34-36

10:30 Uhr Friesenheim, Wochenmarkt Sternstraße

11:30 Uhr Oggersheim, Schillerplatz

12:30 Uhr Nord / Hemshof / West, Goerdeler Platz

Den Markt in Niederfeld wird Sertac Bilgin am 04.02.2025 ab 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr besuchen.

Quelle: CDU Ludwigshafen